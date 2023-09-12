كوالكوم توقع صفقة جديدة لتزويد شركة آبل بشرائح 5G حتى عام 2026

توصلت شركة كوالكوم إلى اتفاقية جديدة مع شركة آبل لتزويد شرائح 5G لأجهزة آيفون حتى عام 2026 على الأقل. وباعتبارها الشركة الرائدة في تصميم شرائح المودم التي تمكن الهواتف من الاتصال بشبكات البيانات المحمولة، وقعت شركة كوالكوم سابقًا صفقة توريد مع شركة آبل في عام 2019، عقب القرار بسبب نزاع قانوني طويل الأمد بين الشركتين.

ومن المقرر أن تنتهي اتفاقية توريد الرقائق الحالية بين شركتي كوالكوم وأبل هذا العام، مما يعني أن أجهزة آيفون القادمة التي من المتوقع أن تعلن عنها شركة أبل ستكون الأخيرة التي سيتم إصدارها بموجب هذه الاتفاقية. ومع ذلك، تضمن الصفقة الجديدة أن تستمر شركة كوالكوم في توفير الرقائق لهواتف أبل كل عام حتى عام 2026.

ولسوء الحظ، لم تكشف شركة كوالكوم عن الشروط والقيمة المحددة للاتفاقية. ذكرت شركة تصنيع الرقائق فقط أن الشروط "مماثلة" لاتفاقية التوريد السابقة. بالإضافة إلى ذلك، ستظل اتفاقية ترخيص براءات الاختراع التي تم توقيعها بين شركتي Qualcomm وApple في عام 2019 سارية حتى عام 2025، مع إمكانية تمديدها لمدة عامين.

وبينما تعمل شركة Apple بنشاط على تطوير تقنية المودم الخاصة بها واستحوذت على وحدة المودم من Intel مقابل مليار دولار في عام 1، لا يزال من غير الواضح مدى السرعة التي تخطط بها شركة Apple للانتقال إلى استخدام شرائحها الخاصة. توقعت شركة كوالكوم أن خمس أجهزة iPhone من Apple فقط ستستخدم شرائحها بحلول عام 2019. ومع ذلك، قد يتبين أن هذا التوقع متحفظ، حيث تم تجاوز توقعات Qualcomm السابقة لأعمالها مع Apple في عام 2026، مع إصدار جميع طرازات iPhone 2021 العام الماضي دمج أجهزة المودم كوالكوم.

تعد هذه الصفقة الجديدة بين Qualcomm وApple أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجية سلسلة التوريد الخاصة بشركة Apple، خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها في الصين. أصبح تعزيز سلاسل التوريد خارج الصين أولوية بالنسبة لشركة آبل، ويبدو أن الشركة تؤجل أو تقلص خططها لإنتاج رقائقها الخاصة بشكل مستقل في مجالات مختلفة.

المصادر: كوالكوم، هارجريفز لانسداون