كوالكوم توقع صفقة مع أبل لتزويدها بشرائح 5G حتى عام 2026

أعلنت شركة كوالكوم يوم الاثنين أنها وقعت اتفاقية مع شركة آبل لتوريد شرائح 5G لهواتف آيفون حتى عام 2026 على الأقل. وتمدد هذه الصفقة العلاقة القائمة بين الشركتين، وتشير إلى أن شركة آبل لا تخطط حاليًا لتطوير تقنية المودم الخاصة بها. وتأتي الاتفاقية في وقت تواجه فيه شركة آبل تحديات في الصين وتتطلع إلى تعزيز سلاسل التوريد الخاصة بها في مجالات أخرى.

وبموجب الصفقة الجديدة، ستوفر شركة كوالكوم شرائح لأجهزة آيفون التي سيتم إصدارها كل عام حتى عام 2026. ولم يتم الكشف عن القيمة الدقيقة للاتفاقية، ولكن يقال إنها مشابهة لصفقة التوريد السابقة بين الشركتين. وارتفعت أسهم كوالكوم بنسبة 4 في المائة بعد الإعلان، بينما ارتفعت أسهم أبل بنسبة 0.5 في المائة.

تعتمد هذه الصفقة على اتفاقية توريد الرقائق التي وقعتها شركتا Qualcomm وApple في عام 2019، بعد حل نزاع قانوني طويل الأمد بين الشركتين. ومن المقرر أن تنتهي اتفاقية التوريد هذه هذا العام، مما يجعل أجهزة iPhone المتوقع الإعلان عنها يوم الثلاثاء هي الأخيرة التي تظهر لأول مرة بموجب هذه الصفقة.

بالإضافة إلى اتفاقية توريد الرقائق، أكدت شركة كوالكوم أيضًا أن اتفاقية ترخيص براءات الاختراع الخاصة بها مع شركة آبل، والتي تم توقيعها في عام 2019، لا تزال سارية. ومن المقرر أن تنتهي هذه الصفقة في عام 2025، ولكن هناك خيار لتمديدها لمدة عامين آخرين.

تعمل شركة Apple على تقنية المودم الخاصة بها واستحوذت على وحدة المودم من Intel مقابل مليار دولار في عام 1. ومع ذلك، لم تقدم الشركة بعد تفاصيل حول الموعد الذي تخطط فيه لبدء استخدام شرائحها الخاصة.

في حين تتوقع شركة كوالكوم أن خمس أجهزة iPhone من Apple فقط ستستخدم شرائحها بحلول عام 2026، فإن التوقعات السابقة للشركة كانت متحفظة بشكل مفرط. تجدر الإشارة إلى أن جميع طرازات iPhone 14 التي تم إصدارها العام الماضي تستخدم أجهزة مودم Qualcomm. ويتوقع المدير المالي لشركة Qualcomm أيضًا أن "الغالبية العظمى" من أجهزة iPhone 2023 المقرر إصدارها هذا الأسبوع ستشمل أجهزة مودم Qualcomm.

بشكل عام، تعمل هذه الصفقة الممتدة بين Qualcomm وApple على تعزيز شراكتهما وتضمن إمدادًا ثابتًا بشرائح 5G لأجهزة iPhone المستقبلية من Apple. ويشير أيضًا إلى أن شركة Apple لا تخطط لتطوير تقنية المودم الخاصة بها في المستقبل القريب.

المصدر: المقال الأصلي مصدره رويترز.