كوالكوم توقع صفقة جديدة لتزويد شركة آبل بشرائح 5G حتى عام 2026

أعلنت شركة كوالكوم عن اتفاقية جديدة مع شركة آبل لتزويد شرائح 5G لأجهزة آيفون حتى عام 2026. ووقعت كوالكوم، الشركة الرائدة في تصميم شرائح المودم التي تربط الهواتف بشبكات البيانات المحمولة، صفقة توريد مع شركة آبل في عام 2019 بعد حل معركة قانونية. وبينما من المقرر أن تنتهي اتفاقية توريد الرقائق بموجب الصفقة السابقة هذا العام، فإن أحدث اتفاقية لشركة Qualcomm تضمن استمرار الشراكة مع Apple.

وشروط الصفقة الجديدة "مماثلة" للصفقة السابقة، على الرغم من عدم الكشف عن القيمة المحددة. وأكدت شركة كوالكوم أيضًا أن اتفاقية ترخيص براءات الاختراع المبرمة مع شركة آبل، والتي تنتهي صلاحيتها في عام 2025، لا تزال سارية. هناك خيار لتمديد اتفاقية الترخيص لمدة عامين إضافيين.

وفي الوقت نفسه، تعمل شركة Apple على تطوير تقنية المودم الخاصة بها، واستحوذت على وحدة المودم من Intel مقابل مليار دولار في عام 1. ومع ذلك، لم تكشف شركة Apple عن الجدول الزمني لدمج شرائحها الخاصة في أجهزة iPhone الخاصة بها. تفترض التوقعات المالية لشركة Qualcomm أن خمس أجهزة iPhone من Apple فقط ستستخدم شرائح Qualcomm بحلول عام 2019.

في عام 2021، تبين أن توقعات شركة كوالكوم لأعمالها مع شركة آبل كانت متحفظة حيث أن جميع طرازات iPhone 14 التي تم إصدارها في ذلك العام تستخدم أجهزة مودم كوالكوم. كانت العلاقة طويلة الأمد بين Qualcomm وApple حاسمة لكلا الشركتين، وتضمن الاتفاقية الأخيرة أن تظل Qualcomm موردًا رئيسيًا لرقائق 5G لشركة Apple في السنوات القادمة.

مصادر:

– https://www.reuters.com/technology/qualcomm-signs-new-chip-deal-with-apple-running-until-2026-2023-09-11/

– https://www.ettelecom.com/qualcomm-signs-new-chip-deal-with-apple-running-until-2026