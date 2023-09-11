كوالكوم ستواصل توفير أجهزة مودم 5G لهواتف أبل الذكية حتى عام 2026

حظي الإعلان عن استمرار شركة Qualcomm في توفير أجهزة مودم 5G لهواتف Apple الذكية حتى عام 2026 باهتمام كبير من المستثمرين والمحللين على حدٍ سواء. ينحرف هذا التطور عن التوقعات السابقة، حيث توقع كل من محللي وول ستريت ومسؤولي كوالكوم أن تقوم شركة آبل بإنتاج واستخدام مودم 5G الخاص بها بدءًا من عام 2024.

تأتي أخبار شراكة Qualcomm الموسعة مع Apple قبيل الكشف عن منتج Apple المرتقب والمقرر عقده يوم الثلاثاء. من المتوقع أن تحتوي أجهزة Apple القادمة على أجهزة مودم Qualcomm، مما يعزز العلاقة بين عملاقي التكنولوجيا.

بعد هذا الإعلان، شهد سهم كوالكوم ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 3.9٪ يوم الاثنين، مما يعكس المشاعر الإيجابية بين المستثمرين. يشير هذا إلى تصويت بالثقة في قدرة كوالكوم على الحفاظ على مكانتها كمزود رائد لأجهزة مودم 5G.

تؤكد الشراكة المستمرة بين Qualcomm وApple من جديد مكانة Qualcomm كلاعب رئيسي في سوق مودم 5G. ويضمن هذا التحالف الاستراتيجي أن تتمكن Apple من تقديم هواتف ذكية عالية الجودة قادرة على الاستفادة من الإمكانات الكاملة لتقنية 5G. مع التقدم المستمر في تقنية 5G والطلب المتزايد على اتصال أسرع وأكثر موثوقية، يعد وجود مورد مودم موثوق وفعال أمرًا بالغ الأهمية لنجاح Apple على المدى الطويل.

باختصار، أثار إعلان شركة Qualcomm الذي كشف عن دورها المستمر كمورد مودم 5G لشركة Apple حتى عام 2026 ردود فعل إيجابية من المستثمرين والمحللين. يضع هذا التطور شركة Qualcomm كلاعب رئيسي في سوق 5G ويؤكد أهمية الاتصال الموثوق به للهواتف الذكية القادمة من Apple.

التعاريف:

– مودم 5G: جهاز أو مجموعة شرائح تمكن الأجهزة من الاتصال بشبكات 5G والوصول إلى البيانات عالية السرعة وزمن الوصول المنخفض الذي توفره تقنية 5G.

– كوالكوم: شركة تكنولوجيا متخصصة في تطوير وتوريد أشباه الموصلات وبرمجيات الاتصالات اللاسلكية.

المصدر: محركات السوق