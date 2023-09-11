كوالكوم تمدد صفقة لتزويد أبل بمودم 5G

أعلنت شركة كوالكوم عن تمديد صفقتها لتزويد أجهزة مودم 5G للهواتف الذكية من شركة أبل، مما يشير إلى أن شركة أبل لا تزال تواجه تحديات في تطوير التكنولوجيا داخل الشركة. تعمل شركة آبل منذ عام 2018 على إنشاء أجهزة المودم الخاصة بها، والتي تكون مسؤولة عن تسهيل الاتصال بين أجهزتها والشبكات الخلوية. يعد هذا الجهد جزءًا من مبادرة Apple الأكبر لإنتاج المزيد من مكونات أشباه الموصلات داخليًا بدلاً من الاعتماد على الموردين الخارجيين.

وبموجب شروط الاتفاقية، ستزود كوالكوم شركة أبل بشرائحها الخاصة بإطلاق الهواتف الذكية المقرر إجراؤها في 2024 و2025 و2026. وبينما لم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة، ذكرت كوالكوم أنها مشابهة للاتفاقية الأصلية التي تم التوصل إليها في عام 2019. وباعتبارها الشركة الرائدة في مجال تصنيع الرقائق في تقنيات الجيل الخامس، أعربت شركة كوالكوم عن ثقتها في ريادتها الصناعية طويلة الأمد.

تعد شركة Apple أكبر عملاء Qualcomm، فهي مسؤولة عن حوالي 25٪ من إيراداتها. كان من المتوقع أن يكون هاتف iPhone 15 القادم، المقرر إصداره يوم الثلاثاء، أحد النماذج النهائية التي تستخدم أجهزة مودم Qualcomm. كانت شركتا Apple وQualcomm متورطتين سابقًا في نزاعات ملكية فكرية وعقود رفيعة المستوى في جميع أنحاء العالم قبل التوصل إلى تسوية في عام 2019، والتي تضمنت "اتفاقية توريد شرائح متعددة السنوات".

ومع ذلك، عززت شركة أبل خططها لتطوير المودم بعد فترة وجيزة من خلال الاستحواذ على قطاع شرائح الهواتف الذكية من إنتل مقابل مليار دولار. وتسمح هذه الصفقة الجديدة مع شركة كوالكوم بإمكانية قيام شركة آبل بدمج شرائحها الخاصة تدريجياً في هواتفها الذكية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بشرط أن تكون جاهزة للنشر.

والجدير بالذكر أن أسهم كوالكوم شهدت ارتفاعًا بنسبة 8٪ في تداول ما قبل السوق عند الإعلان، واستقرت في النهاية مع زيادة بنسبة 3٪ في أواخر التداول الصباحي. في مايو 2021، أبرمت Apple أيضًا صفقة متعددة السنوات بمليارات الدولارات مع Broadcom للعديد من مكونات 5G الأخرى.

التعاريف:

– المودم: جهاز يتيح الاتصال بين الكمبيوتر أو الهاتف الذكي والإنترنت عبر اتصال الشبكة.

- أشباه الموصلات: مادة، عادة السيليكون، تمتلك خصائص التوصيل الكهربائي بين الموصل والعازل. تستخدم لتصنيع المكونات الإلكترونية المختلفة.

– 5G: الجيل الخامس من التكنولوجيا اللاسلكية، مما يوفر سرعات أعلى واتصالًا محسنًا مقارنة بالأجيال السابقة.

– Chipmaker: شركة تقوم بتصميم وتصنيع الدوائر المتكاملة (الرقائق) المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية.

مصادر:

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- كوالكوم - الموقع الرسمي: لم يتم توفير عنوان URL

- Apple - الموقع الرسمي: لم يتم توفير عنوان URL

- إنتل - الموقع الرسمي: لم يتم توفير عنوان URL

- Broadcom - الموقع الرسمي: لم يتم توفير عنوان URL