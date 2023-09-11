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ارتفعت أسهم Qualcomm مع قيام Apple بتوسيع شراكة شرائح 5G

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 11، 2023
ارتفعت أسهم Qualcomm مع قيام Apple بتوسيع شراكة شرائح 5G

شهدت أسهم شركة كوالكوم (QCOM) ارتفاعًا كبيرًا في القيمة بعد الإعلان عن أن الشركة ستستمر في تزويد شركة آبل (AAPL) بشرائح 5G لهواتف آيفون حتى عام 2026. وتشير هذه الخطوة إلى أن شركة آبل ليست مستعدة بعد لتطوير شرائحها الخاصة، مما يشير إلى استمرار الاعتماد على تقنية كوالكوم.

إن تمديد الشراكة بين كوالكوم وأبل ليس مفاجئًا، نظرًا للأهمية المتزايدة لتقنية 5G في صناعة الهواتف الذكية. ومع تزايد الطلب على اتصال أسرع وأكثر موثوقية، فإن إدراج شرائح 5G في المنتج الرئيسي لشركة Apple يضمن بقاء iPhone قادرًا على المنافسة في السوق.

وكان لأخبار الشراكة الممتدة تأثير إيجابي على أسهم شركة كوالكوم، حيث يرى المستثمرون أن التعاون المستمر مع شركة آبل بمثابة تصويت بالثقة في تكنولوجيا الشركة وآفاقها المستقبلية. يعكس الارتفاع في قيمة السهم تفاؤل السوق تجاه قدرة كوالكوم على الحفاظ على مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة أشباه الموصلات.

علاوة على ذلك، توفر هذه الشراكة أيضًا لشركة Apple ميزة استراتيجية. ومن خلال الاعتماد على خبرة كوالكوم في تطوير شرائح 5G، يمكن لشركة أبل التركيز على مجالات أخرى من أعمالها، مثل ابتكار البرامج والأجهزة. يتيح هذا التعاون لشركة Apple الاستفادة من المعرفة والخبرة الواسعة لشركة Qualcomm، دون الحاجة إلى الاستثمار بكثافة في قدرات تصنيع الرقائق.

بشكل عام، يسلط قرار تمديد الشراكة بين Qualcomm وApple الضوء على الأهمية المستمرة لتقنية 5G في سوق الهواتف الذكية. كما أنه يؤكد على أهمية التعاون والتخصص في صناعة أشباه الموصلات، حيث يمكن للشركات الاستفادة من نقاط القوة لدى بعضها البعض لتقديم منتجات مبتكرة وتنافسية.

مصادر:

- ياهو فاينانس لايف

– التعاريف: 5G – الجيل الخامس من التكنولوجيا اللاسلكية التي تعد بسرعات بيانات أسرع بكثير وزمن وصول أقل. فهو يتيح مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك أجهزة إنترنت الأشياء والمركبات ذاتية القيادة.

By فيكي ستافروبولو

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