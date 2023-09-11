Apple ستواصل استخدام شرائح مودم Qualcomm للسنوات الثلاث القادمة

شهدت أسهم شركة Qualcomm Inc. ارتفاعًا بأكثر من 3.8% بعد الإعلان عن أن شركة Apple Inc. ستستمر في استخدام شرائح المودم المحمول من Qualcomm على مدار السنوات الثلاث القادمة. ويأتي هذا بمثابة مفاجأة، حيث كان من المتوقع أن تقوم شركة آبل بتقليص استخدامها لأجهزة المودم بدءًا من هذا العام.

تم الكشف عن صفقة التوريد قبل يوم واحد فقط من حدث إطلاق سلسلة iPhone 15. وفقًا لشركة Qualcomm، سيتم دمج شرائح المودم الخاصة بها في أجيال iPhone الثلاثة القادمة، والتي من المقرر إصدارها في 2024 و2025 و2026. ومع ذلك، تتوقع Qualcomm أنها ستوفر ما يقرب من 20٪ فقط من أجهزة المودم التي يتم شحنها مع هواتف Apple لعام 2026.

تعتبر شركة Apple أحد أهم عملاء Qualcomm، حيث تمثل مشتريات الشركة أكثر من خمس إيرادات Qualcomm البالغة 44.2 مليار دولار في عام 2020. وتتكون هذه المشتريات بشكل أساسي من مكونات النطاق العريض المستخدمة لتشغيل ميزات اتصال 5G لأجهزة iPhone.

تزود شركة Qualcomm شركة Apple برقائق مودم 5G التي تحول البيانات داخل الجهاز إلى إشارات راديوية لنقلها إلى برج خلوي. بالإضافة إلى ذلك، توفر كوالكوم مكونات داعمة أخرى مثل هوائيات 5G المصغرة للهواتف الذكية والواجهات الأمامية للترددات اللاسلكية، والتي تعمل على تصفية تداخل الراديو وتضخيم إشارات 5G.

لا تقوم شركة Apple بتوريد الرقائق من شركة Qualcomm فحسب، بل تقوم أيضًا بترخيص مجموعة من براءات اختراع الشبكات الأساسية للاتصال اللاسلكي في الهواتف. وفي العام الماضي، دفعت شركة أبل لشركة كوالكوم 1.9 مليار دولار كرسوم ترخيص لبراءات الاختراع هذه.

قبل تسوية المعركة القانونية بين شركتي كوالكوم وآبل في عام 2019، كانت براءات اختراع الشبكات الخاصة بشركة كوالكوم مسألة مثيرة للجدل. وكجزء من التسوية، وافقت شركة أبل على ترخيص براءات اختراع كوالكوم لمدة ست سنوات، مع خيار التمديد لمدة عامين إضافيين. أدى استحواذ شركة Apple على أعمال شرائح المودم التابعة لشركة Intel Corp إلى زيادة جهودها لاستبدال شرائح Qualcomm بتقنيتها الخاصة.

ومع ذلك، يبدو أن سعي شركة Apple لتكنولوجيا الشبكات اللاسلكية الداخلية قد يواجه تأخيرات، كما يوحي قرار الاستمرار في استخدام شرائح Qualcomm حتى عام 2026. تتمتع شركة Apple بسجل حافل في تطوير شرائحها الخاصة، وتصميم المعالجات الأساسية لأجهزة iPhone، وأجهزة كمبيوتر Mac، وApple Watch.

بالإضافة إلى رقائق مودم كوالكوم، تهدف شركة أبل إلى استبدال مكونات الطرف الثالث الأخرى بالسيليكون المخصص. ذكرت بلومبرج في وقت سابق من هذا العام أن شركة أبل تخطط لتطوير وحدات Wi-Fi وBluetooth الخاصة بها، ومن المحتمل أن تحل محل الشريحة التي توفرها حاليًا شركة Broadcom Inc. ومن المتوقع أن يتضمن الإصدار الثاني من هذه الوحدة اتصالاً خلويًا مشابهًا لرقائق مودم Qualcomm، على الرغم من إصدارها التاريخ لا يزال غير مؤكد.

من المتوقع أن يتم تعويض تأثير جهود تطوير شرائح Apple على أعمال Qualcomm جزئيًا من خلال توسع Qualcomm في أسواق معالجات المركبات ورقاقات الخوادم.

مصادر:

- سي ان بي سي

– مجموعة يو بي إس إيه جي