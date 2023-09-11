أبل وكوالكوم تمددان صفقة مودم 5G لمدة ثلاث سنوات أخرى

أعلنت شركتا Apple وQualcomm عن اتفاقية جديدة من شأنها أن تستمر Apple في استخدام أجهزة مودم Qualcomm 5G على مدار السنوات الثلاث المقبلة على الأقل. وتغطي الصفقة عمليات إطلاق iPhone في الأعوام 2024 و2025 و2026، لتمديد الاتفاقية السابقة المقرر أن تنتهي في وقت لاحق من هذا العام. وتأتي هذه الأخبار وسط تكهنات سابقة بأن شركة Apple ستنتقل إلى حل مودم 5G الداخلي الخاص بها بحلول عام 2025.

وباعتبارها أكبر عميل لشركة كوالكوم، فإن شركة أبل مسؤولة عن ما يقرب من ربع إيرادات شركة تصنيع الرقائق. وبينما شاركت شركة Apple بنشاط في تطوير مودم 5G الخاص بها، واجهت الشركة عقبات قانونية بسبب براءات الاختراع المملوكة لشركة Qualcomm، والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في عامي 2029 و2030. هدف Apple هو تطوير مودم 5G خاص بها، والذي يمكن دمجه في نظامها من السلسلة A على شريحة (SoC)، مما يوفر حل شريحة واحدة مع تحسينات كبيرة في عمر البطارية والأداء.

ومن خلال تمديد اتفاقيتها مع شركة Qualcomm، تضمن Apple مصدرًا موثوقًا لأجهزة مودم 5G لطرز iPhone المستقبلية. وبينما تستمر جهود شركة آبل لتطوير المودم الخاص بها، تدرك الشركة أهمية تقنية كوالكوم وخبرتها في مجال اتصال 5G. يتيح هذا التعاون لشركة Apple الحفاظ على ميزة تنافسية في سوق الهواتف الذكية من خلال الاستفادة من تقنية مودم 5G الرائدة في الصناعة من Qualcomm.

مع استمرار نمو الطلب على اتصال 5G، يوضح قرار Apple بتمديد شراكتها مع Qualcomm التزامها بتزويد عملائها بأحدث تقنيات الهاتف المحمول وأكثرها تقدمًا. من خلال العمل بشكل وثيق مع Qualcomm، يمكن لشركة Apple الاستفادة من خبراتها وضمان التكامل السلس لقدرات 5G في نماذج iPhone المستقبلية الخاصة بها.

يعزز هذا التعاون بين Apple وQualcomm شراكتهما المستمرة ويؤكد من جديد اعتراف الصناعة بقيادة Qualcomm في تكنولوجيا مودم 5G. كما أنه يوضح تفاني Apple في الابتكار وضمان أفضل تجربة مستخدم ممكنة لعملائها.

التعاريف:

– مودم 5G: المودم هو جهاز يتيح الاتصال بين جهاز حاسوبي وشبكة. يوفر مودم 5G على وجه التحديد إمكانية الاتصال بأحدث جيل من الشبكات الخلوية، مما يتيح سرعات تنزيل وتحميل أسرع، وزمن وصول محسّن، وأداء شبكة محسّن بشكل عام.

مصادر:

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– كوالكوم: www.qualcomm.com

- أبل: www.apple.com