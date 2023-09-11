كوالكوم وآبل توافقان على صفقة توريد شرائح 5G الجديدة

أعلنت شركة كوالكوم عن اتفاقية جديدة مع شركة آبل لتزويد عملاق التكنولوجيا برقائق 5G حتى عام 2026 على الأقل. ويأتي ذلك بعد صفقة توريد الرقائق السابقة بين الشركتين في عام 2019، والتي كانت بمثابة نهاية لمعركة قانونية طويلة.

سيكون إطلاق iPhone المرتقب، المتوقع الكشف عنه هذا الأسبوع، هو المنتج النهائي الذي تم تقديمه بموجب اتفاقية توريد الرقائق السابقة. وبينما لم يتم الكشف عن تفاصيل مالية محددة للاتفاقية الجديدة، أكدت كوالكوم أن الشروط "مماثلة" لترتيبها السابق.

بالإضافة إلى صفقة توريد الرقائق، لدى كوالكوم وآبل أيضًا اتفاقية ترخيص براءات الاختراع التي تظل سارية حتى عام 2025، مع خيار التمديد لمدة عامين. تضمن هذه الاتفاقية أن تتمكن شركة Apple من الاستمرار في استخدام تقنية Qualcomm الحاصلة على براءة اختراع في أجهزتها.

ومن الجدير بالذكر أن شركة Apple كانت تستثمر في تطوير تقنية المودم الخاصة بها. وفي عام 2019، استحوذت الشركة على وحدة المودم من إنتل مقابل مليار دولار. على الرغم من أن خريطة الطريق التي وضعتها شركة أبل لدمج شرائحها الخاصة في أجهزتها لم يتم الكشف عنها بعد، إلا أن شركة كوالكوم تتوقع أن خمس أجهزة آيفون فقط من شركة أبل ستدمج شرائحها بحلول عام 1.

ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن توقعات كوالكوم فيما يتعلق بشراكتها مع شركة آبل في الماضي كانت متحفظة. في عام 2021، توقعت شركة Qualcomm ألا تحتوي أي من طرازات iPhone 14 على أجهزة المودم الخاصة بها، ولكن ثبت خطأها عندما كانت جميع الطرز التي تم إصدارها العام الماضي تحتوي بالفعل على أجهزة مودم Qualcomm.

وبشكل عام، تضمن هذه الاتفاقية الجديدة بين Qualcomm وApple استمرار الشراكة في توفير تقنية 5G لأجهزة iPhone، مع السماح أيضًا لشركة Apple بالمرونة لتطوير تقنية المودم الخاصة بها في المستقبل.

مصادر:

- كوالكوم

- تفاحة