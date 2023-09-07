Quake 2 تصل إلى Apple Watch بفضل المطورين المتحمسين

تمكنت مجموعة من المطورين المبتكرين من جلب الإصدار الثاني من لعبة الفيديو الشهيرة في التسعينيات، Quake، إلى Apple Watch. على خطى لعبة Quake الأصلية، والتي تم نقلها إلى الساعة الذكية منذ أكثر من عام بقليل، يتطلب هذا الإصدار الأخير استخدام ملفات Quake الأصلية وبعضها يعمل مع Xcode لإنشاء حزمة يمكن تشغيلها على المعصم. الكمبيوتر ملزمة.

لضمان تجربة لعب سلسة، أجرى المطورون العديد من التعديلات على عناصر التحكم، باستخدام شاشة اللمس والتاج الرقمي في Apple Watch. على الرغم من أن اللعبة غير مجهزة بأجهزة طرفية وتفتقر إلى بعض الميزات مقارنة بإصدار الكمبيوتر الشخصي الأصلي، إلا أنها لا تزال قابلة للعب بشكل كامل على Apple Watch.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تكييف Quake ليعمل على أجهزة Apple. حتى أن مشروعًا سابقًا أتاح إمكانية تشغيل اللعبة على جهاز iPod مبكر، وذلك باستخدام عجلة التمرير الخاصة به كوحدة تحكم فريدة.

يُظهر تطوير ألعاب مثل Quake للأجهزة غير التقليدية التفاني المتواصل للمطورين المتحمسين الذين يواصلون دفع حدود ما هو ممكن في الألعاب. سواء كان ذلك جلب الألعاب الكلاسيكية إلى منصات غير متوقعة أو استغلال قدرات الأجهزة المبتكرة، فإن هذه المساعي تظهر المرونة والإبداع داخل مجتمع الألعاب.

المصدر: [MyOwnClone]، [ByteOverlord]، [جوني]

التعاريف:

زلزال: لعبة فيديو من نوع تصويب منظور الشخص الأول تم إصدارها عام 1996، وهي معروفة بأسلوب لعبها سريع الوتيرة ورسوماتها المبتكرة.

لعبة فيديو من نوع تصويب منظور الشخص الأول تم إصدارها عام 1996، وهي معروفة بأسلوب لعبها سريع الوتيرة ورسوماتها المبتكرة. ابل ووتش: ساعة ذكية طورتها شركة Apple Inc. وتتضمن تتبع الصحة واللياقة البدنية وإمكانيات الاتصال والتطبيقات المتنوعة.

ساعة ذكية طورتها شركة Apple Inc. وتتضمن تتبع الصحة واللياقة البدنية وإمكانيات الاتصال والتطبيقات المتنوعة. كود اكس: بيئة التطوير المتكاملة (IDE) المقدمة من Apple لإنشاء برامج لأنظمة التشغيل macOS وiOS وwatchOS وtvOS.

مصادر:

[ماي أوونكلون]: [يرجى تقديم وصف للمصدر إذا كان معروفا]

[بايت أوفرلورد]: [يرجى تقديم وصف للمصدر إذا كان معروفا]

[جوني]: [يرجى تقديم وصف للمصدر إذا كان معروفا]