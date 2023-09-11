تلقي دراسة استقصائية حديثة أجرتها شركة Euna Solutions الضوء على الحالة المتطورة للمشتريات الإلكترونية في القطاع العام. على غرار الاتجاهات التي نشهدها في التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B)، يتجه مديرو المشتريات وفرق المشتريات في المؤسسات الحكومية والأكاديمية والخيرية بشكل متزايد إلى التكنولوجيا الرقمية لتبسيط عمليات الشراء الخاصة بهم.

ومن بين النتائج الرئيسية التي توصل إليها الاستطلاع أن 44% من المشترين في القطاع العام يستخدمون الآن برامج المشتريات الإلكترونية إلى جانب نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بهم. بالإضافة إلى ذلك، أفاد 65% من المشاركين أنهم يستخدمون مزيجًا من التكنولوجيا الرقمية القديمة والأحدث. يسمح هذا النهج المختلط لنظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) بالتعامل مع الوظائف الأساسية بينما يقوم حل المشتريات الإلكترونية بإدارة المهام الأكثر تعقيدًا مثل إدارة المشتريات والبائعين.

وسلط الاستطلاع الضوء أيضًا على أهمية الامتثال والكفاءة وإشراك البائعين لمحترفي المشتريات العامة. ومع ذلك، أعرب 44% فقط من مديري المشتريات عن ثقتهم في قدرة مؤسساتهم على التعامل مع عبء العمل الحالي، بينما اعترف 25% بأنهم يشعرون بقدر أقل من الثقة.

تشكل القوى العاملة المستقبلية تحديًا آخر للوكالات العامة، حيث سيكون ما يقرب من 30% من الموظفين الفيدراليين مؤهلين للتقاعد بحلول عام 2025، وستكون 27% من القوى العاملة من الجيل Z. يتمتع هؤلاء العمال الأصغر سنًا بانجذاب قوي للتكنولوجيا ويتوقعون الرقمية الأدوات لتكون جزءًا من عملهم. إنهم يعطون الأولوية للعمليات المبسطة والأتمتة لتوفير الوقت لمزيد من المبادرات الإستراتيجية.

وعلى الرغم من التقدم المحرز، يكشف الاستطلاع أن 20% من مديري المشتريات في القطاع العام ما زالوا يعتمدون على المعالجة الورقية والأنظمة القديمة التي عفا عليها الزمن. أفاد 14% فقط أنهم يستخدمون أحدث الأدوات والتقنيات الرقمية في عمليات الشراء الخاصة بهم.

لقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى تسريع التحول الرقمي لمشتريات القطاع العام، مما أجبر العديد من المؤسسات على اعتماد الحلول الرقمية بدافع الضرورة. ومع ذلك، فإن التحول لم يكن دائما سلسا.

في الختام، يسلط الاستطلاع الذي أجرته شركة Euna Solutions الضوء على المشهد المتغير للمشتريات الإلكترونية في القطاع العام. ويؤكد على الاعتماد المتزايد للتكنولوجيا الرقمية، والتحديات التي تواجه توظيف محترفي الشراء الأصغر سنا، وأهمية العمليات المبسطة والأتمتة في عمليات الشراء.

المصادر: استطلاع شركة Euna Solutions، جون ألكسندر، نائب الرئيس الأول لشركة Euna Solutions، المنتج.