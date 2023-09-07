تحديث PUBG Mobile 2.8: ميزات وتحسينات جديدة

لقد وصل تحديث PUBG Mobile 2.8 الذي طال انتظاره، والذي يقدم ميزات وتحسينات جديدة ومثيرة لتعزيز تجربة الألعاب. إلى جانب تقديم وضع Zombie's Edge المثير والتعاون غير المتوقع مع KFC، يمكن للاعبين أن يتوقعوا اندفاعًا لا مثيل له من الأدرينالين.

أحد التحديثات الرئيسية في PUBG Mobile 2.8 هو وضع World of Wonder (WOW). يتضمن هذا الوضع ميزات جديدة مثل تعليقات تقييم الإنشاء واختبار تشغيل الخريطة والتحقق منها وتحسينات على محرر WOW. يمكن للاعبين الآن تقييم الإبداعات التي قاموا بتشغيلها وترك تعليقات عليها، ويمكن لمنشئي المحتوى عرض هذه التعليقات والرد عليها. تعرض صفحة الإنشاء درجة الإنشاء والتعليقات المميزة.

تلقى محرر WOW أيضًا تحديثات، بما في ذلك أجهزة اللعب الجديدة مثل جهاز لوحة الإعلانات، وجهاز الصوت، وجهاز إدارة المتغير، وجهاز فحص الحالة، وجهاز المتجر المخصص، وجهاز نقطة الطريق AI، وجهاز تبديل الأحرف، وجهاز العمل العشوائي، وقرار الاختيار المتعدد. جهاز. تسمح هذه الأجهزة للاعبين بتخصيص طريقة لعبهم وتحسينها عن طريق إضافة عناصر متنوعة وتفعيل إجراءات محددة.

يوفر التحديث أيضًا تحسينات على أجهزة اللعب وإعدادات معلمات اللعبة والكائنات التفاعلية والكائنات الزخرفية والبناءية. يمكن للاعبين الآن الاستمتاع بقوالب اللعب الجديدة في وضع Zombie، مثل Terror Town، حيث يظهر كائنات زومبي جديدة في كل جولة في ساحة معركة ثابتة.

بالإضافة إلى هذه التحديثات، تم تعديل وتحسين الأسلحة النارية في لعبة ببجي موبايل. تشتمل أسلحة المشاجرة الآن على سلاح مشاجرة قصير، وهو Dagger، والذي يوفر ضررًا إضافيًا ضد أعداء PvE. تم تحديث FAMAS وأصبح الآن سلاح Air Drop، بينما يمكن العثور على AUG على الأرض. قام ACE32 بتقليل الارتداد وتحسين الرسوم المتحركة لإطلاق النار، ويمكن الآن العثور على Mk12 في جميع الخرائط الكلاسيكية.

تتضمن التحديثات الأخرى تعديلات وضع Metro Royale والمقتنيات الجديدة والصوت الذكي عند تحديد المواقع وتحسينات على إعدادات سلاح المشاجرة وتحسينات على ميزات التعبير والكاميرا.

يقدم تحديث PUBG Mobile 2.8 مجموعة مثيرة من الميزات الجديدة والتحسينات وتحسينات اللعب. يمكن للاعبين التطلع إلى تجربة لعب مبهجة مع إضافة أوضاع الزومبي وأجهزة اللعب المحسنة والأسلحة النارية المجددة. سواء كنت من محبي المعارك الشديدة أو اللعب الإبداعي، فإن هذا التحديث لديه ما يناسب الجميع.

مصادر:

– الموقع الرسمي للعبة ببجي موبايل