تثير أداة أشعة جاما الخاصة بـ Psyche الإثارة لاستكشاف الفضاء في المستقبل

أثار التطور الأخير في مهمة Psyche التابعة لناسا الإثارة بين العلماء وعشاق الفضاء. بدأ تشغيل مطياف أشعة جاما (GRS) الخاص بالمهمة في 6 نوفمبر، وهو ما يمثل إنجازًا هامًا منذ إطلاق المركبة الفضائية في منتصف أكتوبر. يعد GRS جزءًا من أداة أشعة جاما ومطياف النيوترونات (GRNS)، والتي تلعب دورًا حاسمًا في تحديد تكوين Psyche.

وشهد فريق GRS، المكون من فيزيائيين من مؤسسات مختلفة، جمع "البيانات الجميلة" التي تتدفق من المركبة الفضائية كل خمس ثوان. وجاء هذا النجاح بعد تخطيط وتدريب دقيق على مدى السنوات الثلاث الماضية، فاق التوقعات ومهّد الطريق للعمليات المستقبلية. توفر البيانات المجمعة معلومات مهمة حول حساسية الأداة وتسمح للعلماء بتحسين الحسابات عندما تصل المركبة الفضائية إلى الكويكب Psyche.

العلماء مفتونون بشكل خاص بأطياف أشعة جاما التي تم جمعها بواسطة GRS. تعمل هذه الأطياف بمثابة بصمات كيميائية، وتكشف عن التركيب العنصري للنفسية. ومن خلال تحليل أشعة جاما المنبعثة من تفاعل الجسيمات الكونية مع سطح الكويكب، يمكن للعلماء تأكيد ما إذا كان Psyche هو من بقايا كوكب صغير مبكر أو لبنة بناء لكوكب.

يعد Psyche GRS أداة حديثة تتضمن الدروس المستفادة من أدوات أشعة جاما السابقة المستخدمة في المهام الفضائية. إنه يتميز بأعلى دقة لأي مطياف أشعة جاما يتم إطلاقه في الفضاء ويستخدم تقنية التبريد المبرد المتقدمة لتبريد "قلبه" البلوري الجرمانيوم النقي إلى درجة حرارة باردة تبلغ -292 درجة فهرنهايت (-180 درجة مئوية). ومن المتوقع أن يؤدي هذا الابتكار في المبرد إلى إطالة عمر الجهاز بشكل كبير.

إن نجاح Psyche GRS لا يمهد الطريق للعمليات المستقبلية خلال المهمة فحسب، بل يبشر أيضًا بمساعي استكشاف الفضاء القادمة. سيتم دمج أدوات GRS مماثلة تم تطويرها بواسطة APL في مهمتين مستقبليتين - أداة MEGANE في مهمة استكشاف أقمار المريخ التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية ومهمة Dragonfly التي تقودها ناسا إلى تيتان، أكبر أقمار زحل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام نفس نوع المبرد المستخدم في مهمة Psyche في أداة رسم الخرائط الطيفية لتصوير أوروبا (MISE) في مهمة أوروبا كليبر التابعة لناسا.

وبعد عملية اختبار استمرت لمدة أسبوعين، قام الفريق بإيقاف تشغيل مستشعر أشعة جاما في 27 نوفمبر. ومع ذلك، تظل المكونات الأخرى في GRS، بما في ذلك مستشعر النيوترون والبروتون، نشطة. ويخطط الفريق لتفعيل مطياف النيوترونات في منتصف ديسمبر، مما يمكنهم من جمع قياسات قيمة لبيئة الفضاء أثناء الرحلة إلى حزام الكويكبات.

يمثل نجاح مهمة Psyche علامة بارزة في استكشاف الفضاء ويبشر بالخير لكشف أسرار Psyche والمهمات المستقبلية على حد سواء.