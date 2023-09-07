ألعاب لا غنى عنها لجهاز PlayStation VR2

يعد PlayStation VR2 (PSVR2) قطعة رائعة من أجهزة الواقع الافتراضي التي توفر تصميمًا خفيف الوزن وأنيقًا. ومع ذلك، فإن القيمة الحقيقية للواقع الافتراضي تكمن في التجارب التي يمكنك الاستمتاع بها على الجهاز. مع أخذ ذلك في الاعتبار، قمنا بتجميع قائمة بالألعاب التي يجب امتلاكها لجهاز PSVR2.

على الرغم من أن الواقع الافتراضي موجود منذ بضع سنوات، إلا أنه لا يوجد سوى عدد قليل من الألعاب التي يمكن اعتبارها تجارب لا بد منها. إذا كنت تمتلك بالفعل جهاز VR مثل Oculus Quest أو جهاز PSVR الأصلي، فقد تتمكن بالفعل من الوصول إلى بعض هذه الألعاب. ومع ذلك، فإن PSVR2 يقدم قفزة تكنولوجية كبيرة إلى الأمام.

لسوء الحظ، لا تحتوي جميع ألعاب الواقع الافتراضي الأساسية على إصدارات PSVR2 في الوقت الحالي، ولا تدعم سماعة الرأس التوافق مع الإصدارات السابقة. وهذا يعني أن الكلاسيكيات مثل Beat Saber وSuperhot VR غير متوفرة حاليًا لجهاز PSVR2.

ومع ذلك، إذا كان لديك بالفعل وحدة تحكم PS5 وتتطلع إلى الغوص في أفضل تجارب الواقع الافتراضي، فهناك بعض العناوين الجديرة بالملاحظة التي يجب وضعها في الاعتبار. وهنا عدد قليل منهم:

سي-سماش في آر إس

C-Smash VRS هي لعبة اسكواش من منظور شخص أول تجمع بين عناصر Breakout. إنه يقدم تجربة مذهلة بصريًا ويترجم جيدًا إلى الواقع الافتراضي. إنها لعبة ممتعة يمكنك لعبها لفترات قصيرة أو جلسات أطول، وتتميز بحملة فردية، ووضع "Zen" المريح، ولعبة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت.

ديميو

Demeo هي لعبة تكتيكية متعددة اللاعبين تعتمد على الأدوار والتي تحاكي الشعور بلعب لعبة الطاولة مع الأصدقاء. يقدم إصدار الواقع الافتراضي لوحة افتراضية مفصلة بشكل متقن وعالم خيالي يحيط باللاعبين. سواء كنت تريد اللعب بمفردك أو مع الأصدقاء، فإن Demeo يقدم لك تجربة رائعة وغامرة.

قرية الشر المقيم

إذا كنت تستمتع بألعاب الرعب، فلا بد من لعب لعبة Resident Evil Village على جهاز PSVR2. على الرغم من أنها قد لا تكون مرعبة مثل سابقتها، Resident Evil 7، إلا أنها لا تزال توفر تجربة رعب قوية مع شخصيات أكبر من الحياة، وعناصر رعب نفسي، وتسلسلات حركة مكثفة. يضيف انغماس الواقع الافتراضي طبقة جديدة من الخوف إلى اللعبة.

Kayak VR: ميراج

للحصول على تجربة أكثر استرخاءً وإبهارًا بصريًا، تتيح لك Kayak VR: Mirage إمكانية التجديف عبر البيئات الطبيعية الجميلة. توفر هذه اللعبة إحساسًا بالسياحة الافتراضية، مما يسمح للاعبين باستكشاف الأماكن التي قد لا تتاح لهم الفرصة لزيارتها في الحياة الواقعية.

هذه مجرد أمثلة قليلة من الألعاب التي يجب امتلاكها لجهاز PSVR2. بفضل تقنيتها المتقدمة وتجربتها الغامرة، يفتح جهاز PSVR2 إمكانيات جديدة لألعاب الواقع الافتراضي.

مصادر:

- C-Smash VRS: [المصدر]

– ديمو: [المصدر]

- قرية الشر المقيم: [المصدر]

- كاياك في آر: ميراج: [المصدر]