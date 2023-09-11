تعلن Dbrand عن إصدار محدود من لوحات PS5 مستوحاة من تصميمات Spider-Man

كشفت شركة Dbrand المخصصة لوحدات التحكم عن مجموعة جديدة من لوحات PS5 ذات الإصدار المحدود والتي تسمى Arachnoplates. هذه اللوحات مستوحاة بشكل كبير من تصميمات Spider-Man الرسمية من سوني، وخاصة حزمة اللعبة القادمة Marvel's Spider-Man 2.

تتميز حزمة الإصدار المحدود من سوني بغطاء PS5 مخصص مع محلاق سوداء على خلفية حمراء، ترمز إلى المعركة بين Venom وSpider-Man. تشبه لوحات Arachnoplates من Dbrand تصميم Sony إلى حد كبير ولكنها تتميز بحزام أكثر تعقيدًا ولا تحتوي على عناكب.

يتجلى أسلوب Dbrand المرح في إصدار Sony في وصف العنصر. تسخر الشركة بمهارة من شركة Sony لفشلها في إنتاج مخزون كافٍ من اللوحات الجانبية لألعاب الفيديو المرخصة. يقول Dbrand، "شكرًا لك على إسقاط الكرة، أنت [سلسلة من الشتائم]". هذه إشارة إلى حقيقة أن لوحات Sony الرسمية بيعت بسرعة، مما أدى إلى إعادة بيعها من قبل المضاربين بأسعار باهظة. تهدف Dbrand إلى معالجة النقص وتقديم بديل للجماهير التي فاتتها اللوحات الرسمية.

هذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها Dbrand شركة Sony علنًا. في عام 2021، أصدرت الشركة لوحات بديلة خاصة بها لجهاز PS5، مدعية أنها أصلحت تصميم سوني. حتى أن Dbrand تجرأت على قيام شركة Sony بمقاضاتها في بيان جريء على موقعها على الإنترنت. ومع ذلك، اضطروا في النهاية إلى سحب اللوحات من البيع عندما أصدرت شركة Sony خطاب توقف وكف يهدد باتخاذ إجراء قانوني.

يمكن طلب Arachnoplates من Dbrand مسبقًا مقابل 65 دولارًا كنديًا، مع خيارات إضافية مثل الجلد لتغطية منتصف غطاء PS5 وشرائط الإضاءة الحمراء. بالمقارنة، تم بيع أغلفة Spider-Man الرسمية مقابل 54.99 جنيهًا إسترلينيًا على متجر PlayStation.

يوفر أسلوب Dbrand المرح وعروض الإصدار المحدود لمحبي PS5 خيارات تخصيص بديلة. على الرغم من أنها مستوحاة من تصميمات سوني، إلا أن Dbrand تضيف لمسة خاصة بها، حيث تلبي احتياجات أولئك الذين فاتتهم اللوحات الرسمية أو يفضلون ببساطة جمالية مختلفة.

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