تم الإعلان عن ستة ألعاب إضافية على PlayStation Plus لشهر سبتمبر

كشفت قائمة مسربة عن ألعاب PlayStation Plus Extra الستة التي ستكون متاحة في سبتمبر. تمت مشاركة الألعاب بواسطة مصدر موثوق Billbil-Kun على Dealabs. تتضمن المجموعة NieR Replicant، وStar Ocean: The Divine Force، و13 Sentinels: Aegis Rim، وSid Meier's Civilization 6، وSniper Ghost Warrior Contracts 2، وUnpacking.

NieR النسخة المتماثلة. 1.22474487139 عبارة عن نسخة مسبقة تمت ترقيتها إلى NieR:Automata. لقد تلقت مراجعات إيجابية، حيث أعطتها IGN تقييم 8/10 وأشادت بتحسين الصور المرئية والقتال. تعتبر قصة اللعبة من أبرز سماتها.

Unpacking، التي تم إصدارها في عام 2021، هي لعبة مستقلة شهيرة تدور حول تنظيم العناصر في مواقع مختلفة. منحتها IGN درجة 8/10، حيث سلطت الضوء على طريقة لعب الألغاز البسيطة والمرضية وقدرتها على سرد قصة مؤثرة عن المتعلقات الشخصية.

من المقرر أن تكون هذه الألعاب متاحة لأعضاء PS Plus Extra وPremium بدءًا من 19 سبتمبر. يمثل هذا الإصدار الدفعة الأولى من الألعاب بعد زيادة أسعار Sony الأخيرة لجميع اشتراكات PS Plus لمدة 12 شهرًا في جميع أنحاء العالم.

حتى الآن، لا يوجد تأكيد رسمي من شركة Sony بخصوص قائمة الألعاب المسربة أو مدى توفرها. وينتظر المشجعون بفارغ الصبر الإعلان الرسمي لتأكيد التشكيلة. ترقبوا المزيد من التحديثات.

المصدر: IGN (المراجع: ويسلي يين بول)