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أخبار WSFA 12 في الساعة 6 ستكون مجانية تجاريًا لافتتاحية موسم NFL

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 7، 2023
أخبار WSFA 12 في الساعة 6 ستكون مجانية تجاريًا لافتتاحية موسم NFL

سيكون WSFA 12 News at 6 عبارة عن بث رقمي مجاني فقط يوم الخميس حيث تغطي NBC أول لعبة NFL لموسم 2023. ومن المقرر استئناف البرمجة العادية في الساعة 10:30 مساءً بعد المباراة.

سيكون البث المباشر لأخبار WSFA 12 الساعة 6 متاحًا على WSFA.com، وتطبيق WSFA 12 News، وعلى المقالة التي تعرض التغطية. ستبدأ NBC تغطيتها لـ NFL Kickoff في الساعة 6 مساءً بمباراة بين فريق ديترويت لايونز وكانساس سيتي تشيفز. وستبدأ المباراة في تمام الساعة 7:15 مساءً

بالنسبة لأولئك الذين لا يمكنهم الوصول إلى هذه الأخبار على تطبيق أخبار WSFA، يوصى بتنزيل التطبيق من Apple App Store أو Google Play Store لتلقي تنبيهات الأخبار بشكل أسرع ومجانًا.

WSFA 12 News هي شبكة إخبارية مقرها ألاباما وهي مملوكة لشركة Gray Television. تخدم المحطة في المقام الأول منطقة مونتغمري. يعد NFL Kickoff حدثًا متوقعًا للغاية ويمثل بداية موسم كرة قدم جديد.

مصادر:
– أخبار WSFA 12
- ان بي سي

التعاريف:
- البث المباشر: بث مباشر يمكن مشاهدته في الوقت الفعلي من خلال الاتصال بالإنترنت.
– خالية من الإعلانات التجارية: بث متواصل دون أي إعلانات.

By فيكي ستافروبولو

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