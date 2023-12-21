سيتعين على شركة Intuitive Machines، وهي شركة تهدف إلى إطلاق مهمتها الآلية IM-1 إلى القمر، الانتظار لمدة شهر إضافي بسبب تأخيرات إطلاق SpaceX المتعددة. كان من المقرر أصلاً أن يتم الإطلاق قبل 12 يناير 2024، ومن المقرر الآن أن تبدأ نافذة الإطلاق الجديدة في منتصف فبراير. وفقًا لممثلي شركة Intuitive، فإن التأخير ناتج عن الظروف الجوية غير المواتية التي تسببت في حدوث تغييرات في بيان إطلاق SpaceX.

تعتبر مهمة IM-1 مهمة لأنها من المحتمل أن تكون أول مهمة تجارية إلى سطح القمر، وخاصة القطب الجنوبي. ومع ذلك، يعتمد هذا العنوان على الجدول الزمني لإطلاق مركبة الهبوط Peregrine التي أنشأتها شركة Astrobotic Technology. اعتبارًا من الآن، من المقرر أن تطير مركبة الهبوط Peregrine في 8 يناير على متن صاروخ Vulcan Centaur التابع لشركة United Launch Alliance.

وأكدت شركة Intuitive Machines أن مركبتها الفضائية جاهزة للإطلاق وتنتظر فقط توفر صاروخ Falcon 9 التابع لشركة SpaceX وفتح نافذة الإطلاق. بمجرد إطلاقها من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا، ستهدف مركبة الهبوط Nova-C إلى الهبوط على حافة Malapert A، وهي حفرة بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، في ظل ظروف إضاءة محددة.

واجهت الشركات الخاصة التي حاولت الهبوط على سطح القمر تحديات في السنوات الأخيرة، مع عدد قليل من المحاولات الناجحة. ومع ذلك، تأمل وكالة ناسا أن تجعل عمليات الهبوط التجاري حدثًا منتظمًا في المستقبل القريب. يتم تمويل مهمتي IM-1 وPeregrine في إطار برنامج خدمات الحمولة القمرية التجارية التابع لناسا، بهدف دعم عمليات الهبوط المأهولة في المستقبل كجزء من برنامج Artemis. ومن المقرر حاليًا أن تصل مهمة "أرتميس 3"، وهي أول مهمة بشرية، إلى القطب الجنوبي للقمر في عام 2025 أو 2026، على الرغم من أن مكتب المحاسبة الحكومية يقترح هدفًا أكثر واقعية وهو عام 2027. ومن المتوقع أن يتم إطلاق "أرتميس 2"، التي تضم أربعة رواد فضاء يدورون حول القمر، في وقت مبكر جدًا. 2024.