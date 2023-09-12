هل يعد Primeape اختيارًا تنافسيًا في Pokémon GO؟

مع اقتراب ساعة Mankey Spotlight Hour في لعبة Pokémon GO، يتوق المدربون إلى معرفة ما إذا كان Primeape، الشكل المتطور من Mankey، قابلاً للتطبيق في المشهد التنافسي والإغارة في اللعبة. لتحديد ذلك، لا بد من النظر في عدة عوامل.

أولاً، Primeape هو مخلوق من النوع القتالي النقي، مما يجعله ضعيفًا ضد الهجمات من النوع النفسي والطيران والجنية، ومقاومًا للهجمات من النوع Dark وBug وRock. أعلى إحصائية له هي هجومه، وهو مثير للإعجاب 207. في حين أن إحصائياته الأخرى أقل، فإن هذا لا يصنفه على أنه مدفع زجاجي.

في معارك لاعب ضد لاعب (PvP)، يؤدي Primeape أداءً جيدًا في الكؤوس الخاصة ولكنه يفشل عند مقارنته بأفضل المقاتلين مثل Scrafty وMedicham، الذين لديهم إمكانية الوصول إلى Power-up Punch. في الدوري الكبير، تم التفوق على Primeape، وفي Ultra League، تعيقه مجموعة حركاته القديمة.

ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين قرروا استخدام Primeape، يوصى باستخدام مجموعة حركات من Counter وCross Chop وNight Slash للتغطية. وبدلاً من ذلك، يمكن استخدام القتال المباشر لإحداث أقصى قدر من الضرر.

في غارات اللاعب مقابل البيئة (PvE)، يكون أداء Primeape ضعيفًا بسبب وجود Machamp. في حين أنه يمكن استخدامه في غارات الثلاث نجوم الأضعف، إلا أن فعاليته محدودة مقارنة بغارات الخمس نجوم. لأغراض الإغارة، تعتبر Close Combat وIce Punch وNight Slash هجمات مشحونة مثالية اعتمادًا على اللاعبين الرئيسيين الذين يريدون القتال.

في الختام، على الرغم من أن Primeape قد لا يكون الخيار الأكثر تنافسية في Pokémon GO، إلا أنه لا يزال من الممكن استخدامه بفعالية في مواقف محددة. لا يزال بإمكان المدربين المهتمين بإضافة Primeape إلى مجموعتهم لإكمال Pokedex العثور على قيمة في الحصول على هذا المخلوق.

مصادر:

– شركة البوكيمون

- سبورتسكيدا