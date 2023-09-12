تعد المجموعة الوطنية للتصوير الجوي (NCAP) مستودعًا مشهورًا للصور الجوية التاريخية، حيث تضم ملايين الصور التي تلتقط أحداثًا ومواقع عالمية مهمة. الهدف الأساسي لـ NCAP هو جمع هذه السجلات القيمة وحمايتها في كل من التنسيقات الرقمية والمادية، مما يضمن الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

ولمواجهة التحديات المتعلقة بالتعامل والحفظ، سعى آلان بوتس، مدير التصوير الرقمي، إلى الحصول على حل لإنشاء بيئة نظيفة لإدارة المجموعة الآمنة لفريق NCAP. وبعد الانتقال إلى منشأة جديدة في إدنبرة، حصل فريق NCAP على المساحة اللازمة لمواجهة هذه التحديات.

حددت شركة Monmouth Scientific خزانة الدخان المعاد تدويرها باعتبارها الحل الأمثل لتلبية متطلبات الفريق. توفر مساحة العمل هذه للفنيين بيئة آمنة وفعالة للقيام بمهام مثل إزالة العفن من مطبوعات الصور الفوتوغرافية وإعداد الأفلام. تعمل الخزائن على توجيه تدفق الهواء بشكل فعال، والتقاط الأبخرة وحصرها داخل منطقة عمل يمكن التحكم فيها. يتم بعد ذلك طرد الهواء النظيف مرة أخرى إلى المختبر من خلال استخدام مرشحات الكربون المنشط.

إن استخدام خزانات الدخان المعاد تدويرها لا يضمن فقط توفير مساحة عمل أكثر صحة للموظفين، بل يوفر أيضًا فوائد توفير التكاليف ويساهم في خلق بيئة مختبرية أكثر خضرة واستدامة. ومع تطبيق هذه التكنولوجيا الجديدة وتحسينات سير العمل، أصبح NCAP الآن قادرًا على تحديد أولويات قضايا الحفظ الحاسمة.

أعرب آلان بوتس، مدير التصوير الرقمي، عن رضاه عن العمل مع Monmouth Scientific، مشيرًا إلى أن توجيهاتهم وخبراتهم كانت لا تقدر بثمن في تحديد المخاطر واختيار المعدات المناسبة للمهمة. وقد أدت الشراكة إلى تطوير حلول مخصصة تناسب التطبيق الفريد لـ NCAP، مما يسمح لهم بالحفاظ على هذا السجل الفريد للأحداث العالمية كما يُرى من الأعلى.

Monmouth Scientific هي شركة رائدة في مجال حلول الهواء النظيف، وهي متخصصة في تكنولوجيا إعادة التدوير المسؤولة بيئيًا. حلولهم، بما في ذلك خزانات الأبخرة، وأنظمة التدفق الصفحي، وخزائن السلامة البيولوجية، ووحدات احتواء المساحيق، وغرف التنظيف من فئة ISO، تعطي الأولوية لسلامة الموظفين مع تقليل استهلاك الطاقة. إنها تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من الصناعات، مثل المختبرات والمؤسسات البحثية وشركات الأدوية وشركات تصنيع الإلكترونيات وشركات الطيران.

بشكل عام، تُظهر هذه الشراكة بين المجموعة الوطنية للتصوير الجوي وMonmouth Scientific أهمية التقنيات والممارسات المبتكرة في ضمان الحفاظ على السجلات القيمة وإمكانية الوصول إليها للأجيال القادمة.

مصادر:

– المجموعة الوطنية للتصوير الجوي (NCAP)

– مونماوث العلمية المحدودة