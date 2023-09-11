يتلقى مركز UMass Lowell's Saab منحة لتوسيع الأرشيف الرقمي البرتغالي الأمريكي

حصل مركز UMass Lowell's Saab للدراسات البرتغالية على منحة قدرها 300,000 دولار من مؤسسة William M. Wood في بوسطن. ستدعم هذه المنحة توسيع مجموعات الأرشيف الرقمي البرتغالي الأمريكي (PADA) في مركز UMass Lowell لتاريخ لويل. سيتم استخدام الأموال لتوثيق التجربة البرتغالية الأمريكية في مجتمعات إضافية في ماساتشوستس، بما في ذلك كامبريدج/سومرفيل وبيبودي.

تأسست PADA قبل ثلاث سنوات، وهي تحتوي حاليًا على 34 مجموعة وأكثر من 3,000 صورة ووثيقة، بالإضافة إلى الأفلام والتسجيلات الصوتية. هذه المقتنيات الأرشيفية متاحة للطلاب والمعلمين وعامة الناس. ستسمح المنحة الجديدة لـ PADA بمواصلة عملها مع أمينة الأرشيف المتفرغة نيكول "نيكي" تانتوم والمؤرخ الدكتور جريجوري جراي فيتزسيمونز. سيقوم Tantum بتوسيع مجموعات الأرشيف، بينما سيستخدم Fitzsimons هذه المواد لكتابة تاريخ البرتغاليين في منطقة لويل الكبرى.

ويؤكد الدكتور فرانك سوزا، مدير مركز صعب، على أهمية تسجيل التجربة البرتغالية الأميركية، خاصة أنه لم تعد هناك هجرة مستمرة. العديد من الوثائق، مثل تلك الصادرة عن الكنائس والجمعيات، معرضة لخطر الاختفاء مع تلاشي هذه المؤسسات تدريجياً. وقد تلقى الأرشيف مجموعات من أجيال مختلفة من الأمريكيين البرتغاليين، مما يضمن الحفاظ على تاريخهم وثقافتهم وإتاحتها للجمهور.

ويأمل الدكتور سوزا أن تؤدي جهود مركز صعب وPADA إلى تشجيع مشاركة برتغالية أكبر في المنشورات والأفلام الوثائقية وغيرها من المنتجات الثقافية المتعلقة بالتجربة الأمريكية. ويشدد أيضًا على الحاجة إلى مواصلة جمع المواد من العائلات، مثل الصور وجوازات السفر والرسائل، لتأريخ التجربة البرتغالية في المنطقة وفي جميع أنحاء أمريكا وفهمها بشكل أفضل للأجيال القادمة.

للوصول إلى مجموعات الأرشيف الرقمي الأمريكي البرتغالي، قم بزيارة موقع UMass Lowell الإلكتروني.

مصادر:

يا جورنال

يو ماس لويل

- تعريفات:

– مركز صعب للدراسات البرتغالية: مركز أبحاث في جامعة UMass Lowell مخصص لدراسة الثقافة والتاريخ البرتغاليين.

– الأرشيف الرقمي الأمريكي البرتغالي (PADA): أرشيف في مركز UMass Lowell لتاريخ لويل الذي يوثق التجربة البرتغالية الأمريكية من خلال مجموعات من الصور الفوتوغرافية والوثائق والأفلام والتسجيلات الصوتية.

- مؤسسة William M. Wood: مؤسسة مقرها بوسطن قدمت منحة لدعم توسيع PADA.

– UMass Lowell: جامعة ماساتشوستس لويل، وهي جامعة بحثية عامة تقع في لويل، ماساتشوستس.