تقدم Apple الوضع الرأسي والوضع الليلي المحسنين في iPhone 15

ملخص: كشفت Apple عن أحدث تحديثات الميزات لتطبيق الكاميرا الخاص بها في iPhone 15. يشتمل الوضع الرأسي المحسّن الآن على تقنية التعلم الآلي لاكتشاف الأشخاص والحيوانات الأليفة تلقائيًا، مما يوفر للمستخدمين صورًا مذهلة تشبه الصورة. بالإضافة إلى ذلك، قامت Apple بإجراء تحسينات على الوضع الليلي لتعزيز قدرات التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة. يتميز iPhone 15 أيضًا بمواصفات كاميرا مطورة مع عدسة بفتحة f / 1.6 وخيار تقريب 2x وقدرة 24 ميجابكسل.

لقد ارتقت Apple بوضعها الرأسي الشهير إلى المستوى التالي في iPhone 15 من خلال دمج تقنية التعلم الآلي. تستخدم هذه الميزة الجديدة خوارزميات متقدمة لتحليل تركيبة الصورة والتبديل تلقائيًا إلى الوضع الرأسي عند اكتشاف شخص أو حيوان أليف. ويهدف هذا الابتكار إلى تزويد المستخدمين بصور ذات مظهر احترافي دون الحاجة إلى تعديلات يدوية.

علاوة على ذلك، بعد التقاط صورة في الوضع الرأسي، أصبح لدى المستخدمين الآن القدرة على تبديل التركيز بين مختلف الأفراد أو الحيوانات الأليفة، مما يضمن إبراز الهدف المطلوب بشكل مثالي. على الرغم من أن خيار إيقاف تشغيل الوضع الرأسي والعودة إلى الصورة الأصلية أصبح متاحًا منذ تقديمه، إلا أن هذا التحديث الجديد يضيف قدرًا أكبر من التنوع والتحكم الإبداعي إلى الميزة.

قامت Apple أيضًا بإجراء تحسينات على الوضع الليلي، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور مذهلة حتى في بيئات الإضاءة المنخفضة الصعبة. على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل محددة حول التحسينات، فإن التزام Apple بالتحسين المستمر لهذه الميزة يشير إلى أنه يمكن للمستخدمين توقع جودة صورة أفضل وتقليل الضوضاء في سيناريوهات الإضاءة الخافتة.

وفيما يتعلق بمواصفات الكاميرا، يتميز هاتف iPhone 15 بعدسة ذات فتحة f/1.6، والتي تسمح لمزيد من الضوء بالدخول إلى مستشعر الكاميرا، مما ينتج عنه صور أكثر وضوحًا وحيوية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر خيار التقريب 2x للمستخدمين قدرة تكبير محسنة، مما يمكنهم من التقاط الأهداف من مسافة بعيدة دون المساس بجودة الصورة. ومع قدرة 24 ميجابكسل، يمكن للمستخدمين توقع صور بدقة أعلى مع مزيد من التفاصيل والوضوح.

وبشكل عام، تُظهر تحديثات Apple لوضع Portrait Mode وNight Mode، إلى جانب مواصفات الكاميرا المحسنة في iPhone 15، التزام الشركة بتزويد مستخدميها بقدرات تصوير استثنائية. تضمن هذه التطورات أن يتمكن المستخدمون من التقاط صور مذهلة وصور عالية الجودة في أي ظروف إضاءة.

مصادر:

- Apple (لم يتم توفير عنوان URL)

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