تبدأ التكهنات بينما ينتظر المشجعون Nintendo Direct لشهر سبتمبر

ينتظر عشاق Nintendo بفارغ الصبر الإعلان عن عرض Nintendo Direct لشهر سبتمبر، وهو التقليد الذي اتبعته الشركة في السنوات السابقة. في حين أن نينتندو لم تعلن رسميًا عن الحدث، فقد أظهرت السنوات القليلة الماضية نمطًا ثابتًا للعرض التقديمي المباشر لشهر سبتمبر. مع انتشار التسريبات والشائعات حول العروض التوضيحية لجهاز Switch 2 المشاع الذي سيتم عرضه للمطورين في Gamescom 2023، تزداد التكهنات قوة.

كانت فترة منتصف الشهر التي سبقت معرض طوكيو للألعاب، والذي يبدأ في 21 سبتمبر، تاريخيًا وقتًا رئيسيًا لشركة Nintendo لعقد عرض. بالنظر إلى الجدول الزمني المزدحم لإصدارات الألعاب لبقية عام 2023، بما في ذلك عناوين مثل Super Mario RPG وWarioWare: Move It! وPokémon Scarlet وViolet DLC وDetective Pikachu Returns، قد يتساءل بعض المعجبين عما إذا كان هذا هو الوقت المناسب لـ Nintendo للكشف عن الأمر. المزيد من الألعاب.

ومع ذلك، وبالنظر إلى السنوات السابقة، غالبًا ما تضمنت Nintendo Directs في سبتمبر إعلانات عن العناوين القادمة. تمتلئ الشائعات بالفعل بالألعاب المحتملة التي يمكن عرضها في هذا الحدث، وهناك دائمًا احتمال أن يعرض مطورو الطرف الثالث عناوينهم غير التابعة لـ Nintendo لـ Switch.

في حين أن عام 2023 مليء بالفعل بالإصدارات المثيرة، فإن المعجبين يتطلعون أيضًا إلى عام 2024، حيث يمكن الكشف عن لعبة Princess Peach الجديدة وقصر Luigi's Mansion: Dark Moon remaster. هناك أيضًا ترقب لإصدار Splatoon 3 Side Order DLC.

لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم عقد Nintendo Direct في سبتمبر هذا العام أم لا، لكن المشجعين ما زالوا متفائلين. أظهر استطلاع للرأي تم إجراؤه بين المعجبين أن الأغلبية تعتقد أنه سيكون هناك عرض مباشر، حيث يتوقع 66% عرضًا مليئًا بألقاب الطرف الأول. يعتقد 18% أن الوقت قد يكون مبكرًا جدًا بعد إصدار Wonder Direct الأخير، بينما يعتقد 7% أن Nintendo ستكسر هذا الاتجاه هذا العام.

بشكل عام، ينتظر عشاق Nintendo بفارغ الصبر أي إعلان بخصوص إصدار سبتمبر المباشر، ويترقبون بفارغ الصبر الألعاب والمفاجآت التي يخبئها المتجر.

مصادر:

Nintendo Life - "هل سنحصل على Nintendo Direct لشهر سبتمبر هذا العام؟"

Nintendo Life - "يقال إن Nintendo تعرض عروض Switch 2 التجريبية للمطورين في Gamescom 2023"