بولارويد تطلق كاميرا التصوير الفوري المتطورة، بولارويد I-2

كشفت شركة بولارويد عن أحدث إضافاتها إلى عالم التصوير الفوتوغرافي الفوري، بولارويد I-2. كاميرا I-600 بسعر 2 دولار، هي كاميرا متميزة تجمع بين الحنين إلى التصوير الفوتوغرافي التناظري وتقنية الكاميرا الحديثة.

تتميز كاميرا Polaroid I-2 بالعديد من الميزات الرائعة التي تميزها عن سابقاتها، وهي الكاميرات الفورية Polaroid Instant Now وNow+. تأتي مجهزة بأكثر عدسات بولارويد حدة، وأدوات تحكم يدوية مدمجة، ونظام تركيز تلقائي يحركه LiDAR، مما يوفر للمصورين تحكمًا ووضوحًا لا مثيل لهما في لقطاتهم.

إحدى الميزات البارزة لكاميرا I-2 هي عدسة التركيز التلقائي، والتي تم تصميمها بالتعاون مع مهندسي البصريات اليابانيين ذوي الخبرة الواسعة في المنتجات التناظرية. مع عدسة f/8 ثلاثية العناصر، يمكن للكاميرا التركيز من 1.3 قدم إلى ما لا نهاية، مما يجعلها متعددة الاستخدامات لالتقاط الأهداف على مسافات مختلفة. توفر العدسة مجال رؤية يعادل عدسة 38 ملم في كاميرا كاملة الإطار.

يتوافق I-2 مع أفلام i-Type و600 وSX-70، مما يسهل على المصورين العثور على الملاءمة المثالية لاحتياجات التصوير الخاصة بهم. على عكس الطرازات السابقة، تشتمل كاميرا I-2 على عناصر تحكم يدوية مدمجة، مما يتيح للمستخدمين تحكمًا أكبر في التعريض الضوئي وسرعة الغالق والفتحة وأوضاع التصوير. وهذا يفتح عالمًا من الإمكانيات الإبداعية للمصورين، مما يمكنهم من التعبير حقًا عن رؤيتهم الفنية.

من حيث التصميم، يتميز I-2 بجسم بلاستيكي مقاوم للصدمات ومغطى بطبقة ممتازة. يحتوي على محدد منظر بصري كبير ومشرق مع شاشة مدمجة لإعدادات الكاميرا. تشتمل الكاميرا أيضًا على ستروب مدمج بمدى ثمانية أقدام ومقبس 2.5 ملم للفلاش الخارجي. يظل مظهره الأنيق والعصري وفيًا لجمال بولارويد الأيقوني.

يأتي I-2 مزودًا باتصال Bluetooth، مما يسمح للمستخدمين بتحديث البرامج الثابتة والتحكم في الكاميرا عن بعد من خلال تطبيق مخصص. يتم تشغيله بواسطة بطارية ليثيوم أيون داخلية قابلة لإعادة الشحن يتم شحنها عبر USB-C ويمكنها تصوير ما يصل إلى 15 حزمة من الأفلام الفورية. تتميز الكاميرا أيضًا بحامل ثلاثي القوائم قياسي لمزيد من الراحة.

للاحتفال بإطلاق I-2، تعاونت شركة Polaroid مع فنانين في حملة "Imperfectionists". وكان الفنانون كوكو كابيتان، وكوتوري كاواشيما، وماكس سيدينتوبف هم أول المصورين الذين اختبروا الكاميرا الجديدة، مؤكدين على جمال التصوير الفوتوغرافي الفوري وعدم القدرة على التنبؤ به.

Polaroid I-2 متاح الآن للشراء بسعر 599.99 دولارًا.

المصادر: الرئيس التنفيذي لشركة بولارويد أوسكار سمولوكوفسكي، بيان صحفي لبولارويد.