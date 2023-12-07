يقدم الباحثون البولاريتونات كنهج جديد لنقل الحرارة في أشباه الموصلات النانوية

حول الباحثون في جامعة بوردو انتباههم إلى إيجاد طرق بديلة لنقل الحرارة في أشباه الموصلات النانوية الموجودة اليوم. تتضمن الطريقة التقليدية استخدام جسيمات كمية تسمى الفونونات؛ ومع ذلك، على المستوى النانوي، لا تقوم الفونونات بإزالة الحرارة الكافية بكفاءة. وفي سعيهم لإيجاد حل، يستكشف الباحثون استخدام أشباه الجسيمات الهجينة المعروفة باسم "البولاريتونات" لفتح مسار جديد لنقل الحرارة.

وفقًا لتوماس بيتشيم، الأستاذ المشارك في الهندسة الميكانيكية، فإن البولاريتونات هي أشباه جسيمات فريدة تنشأ من مزيج الفوتونات والفونونات. في حين أن الفوتونات والفونونات تصف تبادل الطاقة بطريقتها الخاصة، فإن البولاريتونات تقدم طريقة متميزة لحمل الطاقة. على غرار سيارة تويوتا بريوس كونها مركبة هجينة، تجمع البولاريتونات بين خصائص الضوء والحرارة لإنشاء شكل جديد ومتخصص لتبادل الطاقة.

ركزت الأبحاث على البولاريتونات في المقام الأول على استخدامها في التطبيقات البصرية، ولكن تم تجاهل قدرتها على نقل الحرارة إلى حد كبير حتى الآن. جاكوب مينيارد، دكتوراه. يوضح أحد الطلاب في مختبر بيتشيم أن تأثير البولاريتونات على نقل الحرارة يصبح مهمًا على مستوى النانو، خاصة في سياق أشباه الموصلات. اكتشف الباحثون أن البولاريتونات يمكن أن تساهم بحصة أكبر في التوصيل الحراري، مما يوفر فرصًا جديدة لنقل الحرارة بكفاءة في المواد شبه الموصلة.

وقد تم الاعتراف بالنتائج التي توصل إليها الفريق باعتبارها مقالة مميزة في مجلة الفيزياء التطبيقية. يؤكد بيتشيم على أن البولاريتونات تصبح القوة المهيمنة في نقل الحرارة على الأسطح التي يقل سمكها عن 10 نانومتر، مما يشير إلى أهميتها مع استمرار تقلص أشباه الموصلات. يفتح هذا الاختراق إمكانيات جديدة لتصميم تدفق حركة نقل الحرارة، وتحسين استخدام كل من الفونونات والبولاريتونات.

للمضي قدمًا، تهدف Beechem وMinyard إلى توضيح كيف يمكن لمصنعي الرقائق دمج مبادئ نقل الحرارة النانوية القائمة على البولاريتون في التصميم المادي لرقائقهم. من خلال النظر في عوامل مثل المواد، وسمك الطبقة، والشكل، يعتقد الباحثون أن البولاريتونات يمكن أن تحدث ثورة في كفاءة نقل الحرارة في تكنولوجيا أشباه الموصلات.

في حين أن العمل الحالي لا يزال نظريًا، يتوقع الباحثون إجراء تجارب فيزيائية مستقبلية للتحقق من صحة النتائج التي توصلوا إليها. يعبر بيتشيم عن سعادته بمجتمع نقل الحرارة النابض بالحياة في جامعة بوردو، والذي يوفر بيئة مثالية للبحث التعاوني والوصول إلى أدوات القياس المتطورة. يمثل هذا الاستكشاف للبولاريتونات خطوة مهمة نحو إحداث ثورة في نقل الحرارة في أشباه الموصلات النانوية ويقدم حلولاً واعدة للتطوير المستمر لتكنولوجيا أشباه الموصلات.