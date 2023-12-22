العلماء يطورون أليافًا مبتكرة للحماية القصوى من البرد

كشف العلماء مؤخرًا عن تطور رائد في تكنولوجيا النسيج: ألياف مستوحاة من بنية فراء الدب القطبي يمكن استخدامها لحياكة الملابس التي تحمي مرتديها من البرد القارس. هذه الألياف الجديدة، التي ابتكرها باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم، قابلة للغسل ومتينة وتوفر عزلًا حراريًا استثنائيًا.

لطالما كان فراء الحيوانات مصدر إلهام للعلماء الذين يسعون إلى تطوير مواد يمكنها تحمل الظروف البيئية القاسية. في هذه الحالة، قام الباحثون بمحاكاة بنية القشرة الأساسية لفراء الدب القطبي، والتي تتكون من قلب مسامي محاط بقشرة كثيفة. يوفر هذا الهيكل العزل الحراري والقوة الميكانيكية.

تم تطوير الألياف المبتكرة، التي تسمى EAF (ألياف الهلام البوليمري)، بمسام مغلفة بطبقة مطاطية رفيعة وقابلة للتمدد. لقد أظهرت خصائص عزل حراري ممتازة وكانت قوية ميكانيكيًا، مما يجعلها مناسبة للحياكة أو النسيج في الملابس. علاوة على ذلك، فقد وجد أن الألياف قابلة للغسل والصباغة، مما يزيد من طابعها العملي.

إحدى المزايا الملحوظة لهذه الألياف الجديدة هي قابليتها للتمدد، مع القدرة على تحمل ما يصل إلى 1,000 بالمائة من الإجهاد. وبالمقارنة، فإن الألياف التقليدية تحقق عادةً حوالي 2 بالمائة فقط من الإجهاد. ظل أداء العزل الحراري لألياف EAF غير متأثر إلى حد كبير حتى بعد 10,000 دورة تمدد متكررة عند إجهاد بنسبة 100 بالمائة.

ولإثبات فعالية هذه الألياف، قام الباحثون بنسج سترة رقيقة باستخدام ألياف القوات الجوية المصرية. على الرغم من كونها سُمكها خمس السترة التقليدية، إلا أن السترة توفر أداءً عازلًا مشابهًا. وهذا يسلط الضوء على إمكانية تطوير ألياف متعددة الوظائف يمكن إنتاجها على نطاق واسع باستخدام عمليات بسيطة.

إن اكتشاف هذه الألياف الجديدة لا يفتح إمكانيات تعزيز الحماية من الطقس البارد في الملابس فحسب، بل يوضح أيضًا قيمة دراسة الطبيعة لإيجاد حلول مبتكرة للمواد التي يصنعها الإنسان. ومع المزيد من البحث والتطوير، يمكن لهذه الألياف أن تحدث ثورة في صناعة المنسوجات وأن يكون لها تأثير كبير على الطريقة التي نرتدي بها ملابسنا في البيئات شديدة البرودة.

وفي الختام، نجح العلماء في تطوير ألياف متعددة الاستخدامات مستوحاة من فراء الدب القطبي والتي توفر عزلًا حراريًا استثنائيًا ومتانة. هذا التقدم في تكنولوجيا النسيج لديه القدرة على إحداث ثورة في الحماية من الطقس البارد في الملابس وخلق فرص جديدة للألياف متعددة الوظائف في مختلف الصناعات.