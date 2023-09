أوقات إصدار المحتوى القابل للتنزيل The Teal Mask في Pokemon Scarlet وViolet

ينتظر المدربون في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر إصدار أول محتوى قابل للتنزيل لـ Pokemon Scarlet وViolet، وهو The Teal Mask. من المقرر إطلاقها يوم الأربعاء 13 سبتمبر، ويشعر اللاعبون بالفضول بشأن أوقات الإصدار المحددة في منطقتهم.

وفقًا للمعلومات المؤكدة، سيتم إصدار المحتوى القابل للتنزيل The Teal Mask في الأوقات التالية:

– 6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ (12 سبتمبر)

– 8 مساءً بالتوقيت المركزي (12 سبتمبر)

– 9 مساءً بالتوقيت الشرقي (12 سبتمبر)

– الساعة 2 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة (13 سبتمبر)

- الساعة 3 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا (13 سبتمبر)

– 5:30 صباحًا بالتوقيت الهندي (13 سبتمبر)

– 9 صباحًا بتوقيت اليابان (13 سبتمبر)

قد تكون هذه الأوقات عرضة للتغيير، ولكن من المتوقع أن يتم إطلاق اللعبة في الوقت المحدد تقريبًا. يجب على اللاعبين البقاء على اطلاع بأي إعلانات تتعلق بتغييرات وقت الإصدار.

يعد Teal Mask جزءًا من The Hidden Treasure of Area Zero DLC لـ Pokemon Scarlet وViolet. يأخذ المحتوى القابل للتنزيل (DLC) اللاعبين في رحلة مدرسية إلى كيتاكامي، وهي قرية نابضة بالحياة مليئة بالأنشطة الاحتفالية والباعة المتجولين. لقد قامت شركة Pokemon Company بالفعل بإثارة وحوش الجيب والأسطوريين والشخصيات الجديدة التي سيتم تقديمها في The Teal Mask.

كشفت التسريبات أيضًا عن معلومات إضافية حول القدرات الجديدة وإدخالات Pokedex ووحوش الجيب مثل Bloodmoon Ursaluna. الجزء الثاني من The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC، المسمى The Indigo Disk، من المقرر إصداره في الربع الرابع/الشتاء في عام 4.

سيحتاج اللاعبون الذين يرغبون في تجربة المحتوى القابل للتنزيل The Teal Mask إلى امتلاك Pokemon Scarlet أو Pokemon Violet. سيحتاج أولئك الذين يمتلكون كلتا اللعبتين إلى شراء نسخ منفصلة من The Teal Mask.

على الرغم من المشكلات الفنية الأولية التي أثرت على انغماس اللاعب وخبرته، فقد حقق إطلاق Pokemon Scarlet وViolet نجاحًا كبيرًا، ليصبح أكبر إصدار لنينتندو على الإطلاق مع بيع 10 ملايين نسخة في الأيام الثلاثة الأولى.

