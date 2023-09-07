تقدم IndiGo خصومات تصل إلى 10% على رحلات الطيران للبيع في Janmashtami

أطلقت شركة IndiGo، إحدى شركات الطيران الرائدة في الهند، عروض Janmashtami الخاصة بها، مما يوفر خصومات جذابة للعملاء. ويمكن للمسافرين الاستمتاع بخصومات تصل إلى 10% على الرحلات الجوية بين 14 سبتمبر و31 مارس. ومع ذلك، للاستفادة من هذه الخصومات، يجب على العملاء حجز رحلاتهم قبل 7 أيام على الأقل من تاريخ سفرهم.

يلبي هذا العرض الترويجي احتياجات المسافرين المحليين والدوليين، بما في ذلك رحلات المشاركة بالرمز من IndiGo، مما يمنح الركاب مجموعة واسعة من الخيارات لرحلاتهم المثيرة. وتهدف الشركة إلى جعل السفر أكثر سهولة وبأسعار معقولة للجميع.

ولتعزيز تجربة السفر بشكل أكبر، تقدم IndiGo أيضًا خصمًا مدفوعًا مسبقًا يصل إلى 50% على اختيار المقعد. وتهدف هذه المبادرات إلى تزويد العملاء بلحظات لا تنسى وتعزيز علاقات أقوى مع شركة الطيران.

بالإضافة إلى هذا البيع، أعلنت شركة IndiGo عن إعفاءات لمرة واحدة للمسافرين من وإلى دلهي خلال قمة مجموعة العشرين، التي ستستضيفها المدينة يومي 20 و9 سبتمبر. وتأتي هذه الإعفاءات استجابة للقيود المرورية المفروضة في المدينة خلال القمة.

يتزامن مزاد Janmashtami من IndiGo مع الذكرى الـ 5,250 لميلاد اللورد كريشنا، وفقًا للتسلسل الزمني الفيدي. وبدأت فترة التخفيضات مساء الأربعاء وتستمر حتى يوم السبت، مما يتيح للعملاء متسعًا من الوقت للتخطيط لرحلاتهم والاستفادة من الخصومات.

بشكل عام، توفر تخفيضات Janmashtami من IndiGo فرصة ممتازة للمسافرين لتوفير المال في رحلاتهم والشروع في رحلات لا تنسى. من خلال تقديم الخصومات والمزايا الإضافية، تظل IndiGo ملتزمة بوضع معايير صناعية جديدة وضمان رضا العملاء.

مصادر:

– مكتب أخبار HT