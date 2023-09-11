يجلب تحديث Pixel Watch لشهر سبتمبر 2023 تحسينات طفيفة

يركز آخر تحديث لـ Pixel Watch، والذي تم إصداره في سبتمبر 2023، بشكل أساسي على الأمان وإصلاحات الأخطاء. يتضمن هذا التحديث، برقم الإصدار RWDC.230905.003، أحدث تصحيح أمني لتحسين حماية الجهاز.

ورغم أن تأخر إصدار هذا التحديث أثر على بعض الهواتف، إلا أنه ليس له أي تأثير على نظام التشغيل Wear OS. قدمت Google سجل تغييرات يذكر فقط التصحيح الأمني، مما يشير إلى أن هذا التحديث لا يجلب أي ميزات أو تحسينات جديدة مهمة على Pixel Watch.

من المقرر أن يبدأ طرح التحديث عبر الهواء في 11 سبتمبر لمعظم الأجهزة. ومع ذلك، سيتعين على المستخدمين في كندا الانتظار حتى 18 سبتمبر لتلقي التحديث. هذا التأخير بين تواريخ الإصدار غير متوقع وقد يكون بسبب اعتبارات إقليمية أو متطلبات فنية محددة.

اعتبارًا من الآن، لا تعمل الطريقة القياسية لتشغيل التحديث يدويًا على Pixel Watch. يعرض خيار التحقق من التحديثات من قائمة الإعدادات فقط الرسالة "ساعتك محدثة". ومع ذلك، هناك حل بديل لبدء عملية التنزيل. من خلال النقر على شاشة "ساعتك محدثة" عدة مرات في تتابع سريع، يمكن للمستخدمين المطالبة ببدء تنزيل التحديث. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تعطيل تقنية Bluetooth والاعتماد فقط على شبكة Wi-Fi إلى تسريع عملية التنزيل بشكل أكبر.

على الرغم من أن هذا التحديث قد لا يقدم أي ميزات رائدة، إلا أنه من الضروري إبقاء الأجهزة محدثة بأحدث تصحيحات الأمان. يُنصح المستخدمون بتثبيت تحديث سبتمبر 2023 بمجرد توفره لضمان بقاء Pixel Watch الخاص بهم محميًا ضد الثغرات الأمنية المحتملة.

مصادر:

– جوجل التغيير

- رابط لجنة التجارة الفيدرالية: [URL المصدر]