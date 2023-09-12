تعلن شركة Jupiter عن Picross S+ لجهاز Nintendo Switch، مما يعيد إحياء ألعاب Picross الرقمية فقط

لدى عشاق Picross سبب للاحتفال حيث أعلن مطور الألعاب Jupiter مؤخرًا عن الإصدار القادم من Picross S + لجهاز Nintendo Switch. تعني هذه الأخبار المثيرة أنه سيتم إحياء تسع ألعاب Picross رقمية فقط وإتاحتها مرة أخرى، مما يسعد الجماهير كثيرًا.

وفقًا للتقارير، ستتضمن Picross S+ ألغاز Picross e الأصلية وستقدم أيضًا ألعاب Picross e اللاحقة كحزم ألغاز مدفوعة الأجر. بالإضافة إلى ذلك، ستحتوي الحزمة على لعبة Picross e9، وهي لعبة كانت حصرية في اليابان سابقًا والتي ستظهر لأول مرة في الغرب.

على الرغم من أنه من المقرر إطلاق اللعبة في عام 2024، إلا أن هناك بالفعل العديد من ألعاب Picross المتوفرة على Nintendo Switch لأولئك الذين لا يستطيعون الانتظار. أحد الأمثلة على ذلك هو Picross S Genesis & Master System Edition، الذي يقدم صورًا توضيحية لشخصيات Sega المحبوبة ليستمتع بها المعجبون.

في حين أن تكلفة كل حزمة محتوى وPicross S+ نفسها تبلغ 4.99 دولارًا أمريكيًا، فإن السعر الإجمالي لجميع الألعاب التسع يقدر بحوالي 45 دولارًا أمريكيًا. على الرغم من السعر المرتفع على ما يبدو، يمكن للاعبي Picross المتحمسين أن يشهدوا على الساعات التي لا تحصى من حل الألغاز المهدئ للدماغ والإدمان التي توفرها هذه الألعاب.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن Picross S+ يعد إضافة رائعة لمكتبة Nintendo Switch، إلا أن التجربة الملموسة لقطع الكتل في Mario's Super Picross، المتوفرة من خلال اشتراك Nintendo Switch Online، لا تزال لا مثيل لها.

بشكل عام، يعد الإعلان عن Picross S+ وإحياء ألعاب Picross الرقمية فقط بمثابة تطور مرحب به لمحبي هذا النوع من الألغاز. ولعل هذا الإصدار سيشجع أيضًا Jupiter على جلب المزيد من ألعاب Picross الحصرية في اليابان إلى السوق الغربية، مما يلبي رغبات اللاعبين المتحمسين الذين كانوا يتوقون لتجربة هذه الألعاب.

مصادر:

- آش باريش. (لم يتم تقديم عنوان URL)