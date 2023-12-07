الباحثون يظهرون تطورات رائدة في مجال الفيزياء

حقق الباحثون من جميع أنحاء العالم اختراقات كبيرة في مجال الفيزياء في عام 2023. بدءًا من التقدم في الفيزياء الطبية وحتى الإنجازات في علوم الكم والفيزياء الذرية، فإن هذه الإنجازات لديها القدرة على تشكيل فهمنا للعالم وتؤدي إلى تطبيقات في العالم الحقيقي. .

أحد الاكتشافات الرائدة يأتي من فريق في جامعة لينكوبينج، وجامعة لوند، وجامعة جوتنبرج. لقد طوروا طريقة لإنشاء دوائر إلكترونية مباشرة داخل الأنسجة الحية. وهذا يفتح إمكانيات جديدة لدراسة الإشارات الكهربائية للجهاز العصبي وربما علاج الأمراض العصبية.

وفي الوقت نفسه، أظهر الباحثون في جامعة روتشستر كيف يمكن استخلاص المعلومات حول البنية الداخلية للبروتون من النيوترينوات المتناثرة من هدف بلاستيكي. لقد شكلت النيوترينوات، المعروفة بتفاعلها البسيط مع المادة، تحديًا لدراسة تفاعلها مع البروتونات. ومع ذلك، فقد سلط هذا البحث الضوء على هذه العملية المراوغة ويمكن أن يؤدي إلى فهم أفضل لفيزياء النيوترينو.

يأتي تقدم آخر من العلماء في جامعة هايدلبرغ، الذين استخدموا مكثفات بوز-آينشتاين لمحاكاة الكون المتوسع والمجالات الكمومية داخله. ومن خلال دراسة كيفية زرع تقلبات الكثافة داخل الكون المحاكي، يأمل الباحثون في الحصول على نظرة ثاقبة للبنية واسعة النطاق للكون المبكر.

بالإضافة إلى ذلك، أثبت الباحثون في جامعة إمبريال كوليدج لندن تداخل الشق المزدوج ليونغ في الزمن. هذه التجربة، التي تتضمن زخمًا ثابتًا ولكن ترددًا متغيرًا، يمكن أن يكون لها تطبيقات في معالجة الإشارات، والاتصالات، والحوسبة البصرية.

وأخيرًا، قام فريق من مدرسة الفنون التطبيقية الفيدرالية في لوزان، ومستشفى جامعة لوزان، وClinatec التابع لـ CEA-Leti بتطوير "جسر رقمي" يستعيد الاتصال بين الدماغ والحبل الشوكي لدى الأفراد المصابين بالشلل. وقد مكّن هذا الإنجاز الفرد المشلول من الوقوف والمشي واجتياز التضاريس المعقدة، مما يوفر الأمل في مستقبل علاج إصابات النخاع الشوكي.

ولا تؤدي هذه الاكتشافات إلى تعزيز المعرفة العلمية فحسب، بل لها أيضًا آثار في العالم الحقيقي. من الرعاية الصحية إلى تكنولوجيا الاتصالات، فإنها تمهد الطريق لتطبيقات وابتكارات جديدة. وبينما نواصل استكشاف حدود الفيزياء، تمثل هذه الإنجازات خطوات مهمة للأمام في فهمنا للكون.