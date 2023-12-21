يُظهر نظام القضاء على غاز الميثان نتائج واعدة في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري

يمكن لنظام تم تطويره حديثًا يسمى النظام الكيميائي الضوئي لاستئصال الميثان (MEPS) أن يحدث ثورة في الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال إزالة التركيزات المنخفضة من الميثان من الهواء بكفاءة. إن الميثان، ثاني أكبر مساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان، أقوى بنحو 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون في حبس الحرارة في الغلاف الجوي.

تم تطوير MEPS من قبل باحثين في الدنمارك الذين سعوا إلى مواجهة التحدي المتمثل في الحد من انبعاثات غاز الميثان، المسؤولة عن 0.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري منذ عصور ما قبل الصناعة. إن التقنيات الحالية لاحتجاز الكربون ليست فعالة في احتجاز تركيزات منخفضة من غاز الميثان، مما يجعل من الضروري إيجاد حلول مبتكرة.

يستخدم MEPS مفاعلًا ضوئيًا يولد ذرات الكلور في الطور الغازي لتكسير غاز الميثان. تستخدم هذه الطريقة، المعروفة باسم الأكسدة المتقدمة في الطور الغازي، ضوء الأشعة فوق البنفسجية لتوليد جذور الهيدروكسيل التفاعلية، والتي تقوم بعد ذلك بتفكيك جزيئات الميثان. ومن خلال استبدال الهيدروكسيل بالكلور، يعمل النظام على تحسين كفاءته بشكل كبير في إزالة غاز الميثان.

التأثير المحتمل للحد من انبعاثات غاز الميثان كبير. تشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن خفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 45% في هذا العقد من الممكن أن يؤدي على الفور إلى إبطاء معدل الانحباس الحراري العالمي وخفض الزيادة في درجة الحرارة العالمية بمقدار 0.3 درجة مئوية بحلول عام 2040.

وأجرى الباحثون اختبارات باستخدام نموذج أولي مختبري لـ MEPS، الذي نجح في إزالة 58% من غاز الميثان من الهواء بتركيز 55 جزء في المليون. ومنذ ذلك الحين، قاموا بتحسين كفاءة الإزالة إلى 88%. والخطوة التالية هي توسيع نطاق النظام وبناء نموذج أولي ميداني يمكن اختباره في ظروف العالم الحقيقي، مثل مصانع الغاز الحيوي ومزارع الألبان.

وقال مؤلف الدراسة ماثيو ستانلي جونسون: "نأمل أن توفر تقنية MEPS حلاً قابلاً للتطبيق لانبعاثات المصدر الثابت من أكشاك الماشية، ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات الغاز الحيوي". "من خلال وقف مصادر انبعاثات غاز الميثان، يمكننا تقليل وجوده في الغلاف الجوي بشكل فعال على المدى القريب والتخفيف من تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري."

يوضح تطوير تقنيات مثل MEPS الجهود المستمرة لمعالجة قضية تغير المناخ الملحة وإيجاد حلول مبتكرة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.