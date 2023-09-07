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توصلت الدراسة إلى أن THC-O-Acetate لا يؤدي إلى تجارب مخدرة كبيرة، ويحذر من المخاوف الصحية المحتملة

Byروبرت أندرو

سبتمبر 7، 2023
توصلت الدراسة إلى أن THC-O-Acetate لا يؤدي إلى تجارب مخدرة كبيرة، ويحذر من المخاوف الصحية المحتملة

وجدت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة بوفالو أن THC-O-acetate، وهو مادة قنب مشتقة من delta-8 THC، لا يسبب تجارب مخدرة كبيرة، على الرغم من ادعاءات تشابهه مع LSD أو فطر السيلوسيبين. بالإضافة إلى ذلك، تحذر الدراسة من المخاوف الصحية المحتملة المرتبطة بـ THC-O-acetate بسبب تركيبتها الخلات، والتي يمكن أن تنتج غازًا سامًا عند تسخينها ولها احتمالية التلوث في المنتجات.

يحتوي نبات القنب على ما يقرب من 100 من شبائه القنب أو المركبات الكيميائية، والكثير منها لم يتم استكشافها بشكل كامل من قبل العلم. لقد خضع اثنان من شبائه القنب الأكثر شهرة، وهما THC وCBD، لأبحاث مكثفة. ومع ذلك، فإن شبائه القنب الأحدث مثل THC-O-acetate قد حظيت بالاهتمام، مع انتشار ادعاءات عن آثارها المخدرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات عبر الإنترنت.

الدراسة التي أجرتها جامعة بوفالو هي الأولى التي تدرس التأثيرات المخدرة المزعومة لـ THC-O-acetate. وجد الباحثون أن خلات THC-O لا تنتج تجارب مخدرة كبيرة. أبلغ المشاركون في الدراسة عن تجاربهم في الاسترخاء المعتدل والنشوة وتخفيف الألم، ولكن ليس التجارب المخدرة الشديدة المرتبطة غالبًا بمواد مثل LSD أو فطر السيلوسيبين.

يحذر الباحثون من أنه يجب على المستخدمين والمستهلكين توخي الحذر عند استخدام أسيتات THC-O بسبب تركيبته الأسيتات، والتي يمكن أن تنتج غازًا سامًا عند تسخينه. وتحذر الدراسة أيضًا من التلوث المحتمل في المنتجات التي تحتوي على أسيتات رباعي هيدروكانابينول (THC-O-acetate).

تضيف نتائج هذه الدراسة إلى مجموعة الأبحاث المتزايدة حول القنب وتأثيراته. يعد فهم التأثيرات والمخاطر المحتملة للقنب الأقل شهرة مثل THC-O-acetate أمرًا بالغ الأهمية للصحة والسلامة العامة.

مصادر:
– جامعة بوفالو: مجلة الأدوية ذات التأثير النفساني
- تعريفات القنب واتفاقية التنوع البيولوجي من المعاهد الوطنية للصحة: ​​المعهد الوطني لتعاطي المخدرات

By روبرت أندرو

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