الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي: التقدم التكنولوجي والتجربة الاجتماعية

حققت الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI) تقدمًا كبيرًا في إنشاء صور واقعية للغاية. وقد لفتت هذه التطورات انتباه العديد من المصورين، حيث تستمر برامج الذكاء الاصطناعي في التحسن في مجال التصوير الفوتوغرافي والفيديو. في صيف عام 2022، بدأت برامج الذكاء الاصطناعي لإنشاء الفنون مثل Midjourney وDALL·E 2 في اكتساب الاعتراف. على الرغم من أن النتائج كانت في البداية كرتونية وتفتقر إلى الواقعية، إلا أن هذه البرامج تطورت الآن إلى إعادة إنتاج صور واقعية.

في غضون اثني عشر شهرًا فقط، قطعت الصور المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي شوطًا طويلًا، مما دفع إلى إجراء تجربة اجتماعية لتحديد مدى واقعيتها في نهاية عام 2023. وبدلاً من التركيز على آراء المصورين المحترفين، هدفت التجربة إلى قياس تصور الفرد العادي تجاه الصور الواقعية التي تم إنشاؤها بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي. هل سيكونون قادرين على تمييز الافتقار إلى الإنسانية وراء هذه الإبداعات، أم هل سينخدعون بالاعتقاد بأن هذه صور حقيقية التقطها مصورون محترفون؟

ولإجراء هذه التجربة، تم تصميم اختبار رقمي يتكون من مزيج من الصور الحقيقية التي التقطها المصورون والصور المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. تم إنشاء صور الذكاء الاصطناعي باستخدام Stable Diffusion، وهو برنامج لتوليد الصور. تم منح المشاركين ثماني ثوانٍ لعرض كل صورة وتقييمها، ومحاكاة نظرة سريعة يقدمها معظم الأفراد للصور. كان الهدف هو قياس ما إذا كانت هذه الصور يمكن تمييزها عن تلك التي التقطها مصورون حقيقيون.

بدأت التجربة بعد تحقيق التقدم الكبير الذي حققته الصور المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. كانت برامج مثل Midjourney منمقة للغاية بحيث لا تبدو واقعية، لكن Stable Diffusion غيرت اللعبة. أثبت تنفيذ Stable Diffusion أنه يمثل تحديًا، لأنه يتطلب الإلمام بمفاهيم البرمجة مثل Python وGithub وLoras ونماذج الأنماط وأجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAE). على الرغم من هذه التعقيدات، تم تقديم صور الذكاء الاصطناعي في النهاية باستخدام أنماط التصوير الفوتوغرافي للمصورين المشهورين بيتر هيرلي ومارتن شولر.

كان الاختبار الشامل لسير العمل وتحسينه ضروريًا لإنتاج لقطات واقعية للرأس تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. تم استخدام نماذج وتقنيات مختلفة لضمان دقة السمات البشرية مثل العيون والشعر والجلد. بالإضافة إلى ذلك، تهدف التجربة إلى خلق أشخاص أكثر عمومية، والابتعاد عن النسخ المتماثلة المثالية للأفراد المشهورين.

وفي الختام، فقد تطورت الصور المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، حيث حققت برامج مثل Stable Diffusion نتائج ملحوظة. تهدف التجربة الاجتماعية إلى تحديد مدى إدراك الأفراد تجاه إبداعات الذكاء الاصطناعي هذه. مع استمرار تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فإنها تطرح فرصًا وتحديات للعالم الإبداعي.