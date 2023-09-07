تقدم PayPal دعم Apple Pay لبطاقات الائتمان والخصم

قامت PayPal أخيرًا بتوفير دعم Apple Pay لبطاقات الائتمان والخصم الخاصة بها. تعد هذه الخطوة، التي تم الإعلان عنها في البداية العام الماضي، جزءًا من جهود PayPal لتوسيع نطاق اعتمادها لخدمة Apple Pay. يمكن الآن للمستخدمين الذين لديهم بطاقات تحمل علامة PayPal التجارية إضافة بطاقاتهم إلى تطبيق Apple Wallet.

تدعم معظم البنوك ومصدري البطاقات الأخرى خدمة Apple Pay منذ سنوات، مما يجعل هذا التكامل طال انتظاره بالنسبة لـ PayPal. لإضافة بطاقة الائتمان أو الخصم الخاصة بـ PayPal إلى Apple Wallet، يمكن للمستخدمين إما البحث عن لافتة جديدة على الصفحة الرئيسية لتطبيق PayPal تقول "الدفع باستخدام iPhone الخاص بك" أو الانتقال مباشرة إلى Apple Wallet والنقر فوق أيقونة "+" لإضافة البطاقة .

ولم يتم التأكيد بعد ما إذا كانت شركة Venmo، المملوكة لشركة PayPal، ستضيف أيضًا دعم Apple Pay لبطاقاتها ذات العلامات التجارية إلى جانب هذا الإطلاق. وبغض النظر عن ذلك، فإن هذا التكامل الجديد بين PayPal وApple Pay يوفر مزيدًا من الراحة والمرونة لمستخدمي PayPal الذين يفضلون إجراء عمليات دفع بدون تلامس باستخدام أجهزة iPhone الخاصة بهم.

من خلال تقديم دعم Apple Pay، تواكب PayPal أحدث الاتجاهات في تكنولوجيا الدفع عبر الهاتف المحمول وتلبية متطلبات مستخدميها الذين يعتمدون على Apple Pay لإجراء معاملات آمنة ومريحة. من المحتمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى توسيع نطاق وصول PayPal وجذب المزيد من العملاء الذين يفضلون استخدام Apple Pay كطريقة الدفع الأساسية الخاصة بهم.

مصادر:

– https://9to5mac.com/2021/07/12/paypal-apple-pay-support/