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يوم الدفع 3: خليفة طال انتظاره للعبة سرقة محبوبة

Byروبرت أندرو

سبتمبر 7، 2023
يوم الدفع 3: خليفة طال انتظاره للعبة سرقة محبوبة

في الشهر الماضي، أصدرت Starbreeze Studios لعبة Payday 3، وهي النسخة التي طال انتظارها للعبة سرقة FPS الشهيرة Payday 2. وقد أتيحت الفرصة لـ Dexerto لتجربة اللعبة وإلقاء نظرة فاحصة على آلياتها وميزاتها.

على الرغم من عدم معرفته بسلسلة Payday، وجد المؤلف أنه من السهل الانتقال إلى Payday 3 واللعب جنبًا إلى جنب مع الحاضرين الآخرين. تقدم اللعبة تجربة متوازنة ترحب بالقادمين الجدد بينما لا تزال تقدم تحديات للاعبين العائدين.

تتكون معاينة طريقة اللعب من مهمتين: سرقة بنك سريعة ومهمة أكبر داخل أحد المستودعات وما حولها. قدمت كل مهمة تجربة لعب مميزة، حيث عرضت مجموعة متنوعة من الخرائط والإضافات المستقبلية للعبة.

في Payday 3، تبدو كل حركة وإجراء محفوفة بالمخاطر وتتطلب دراسة متأنية. يجب على اللاعبين التخطيط لنهجهم في كل مستوى، سواء كان ذلك تسللًا خفيًا أو هجومًا بالأسلحة النارية. تكافئ اللعبة التفكير الاستراتيجي والعمل الجماعي.

تقدم Payday 3 مجموعة واسعة من الخيارات للاعبين، بما في ذلك الأسلحة المختلفة وعناصر التجميل. تضيف تجربة عمليات التحميل المختلفة والأقنعة المخصصة إلى متعة اللعبة وإمكانية إعادة اللعب.

بفضل أساسها القوي وخططها للدعم المستمر، يبدو أن Payday 3 مستعدة لمواصلة نجاح سابقتها والحفاظ على تفاعل المعجبين لسنوات قادمة.

المصادر: ديكسيرتو

By روبرت أندرو

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