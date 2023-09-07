يقدم Patreon ميزة الدردشة الجديدة للمبدعين للتواصل مع المعجبين

تطلق منصة عضوية المعجبين الشهيرة، Patreon، ميزة الدردشة التي تتيح لمنشئي المحتوى التواصل مباشرة مع قاعدة المعجبين بهم من خلال الرسائل الجماعية. على الرغم من أن Patreon لديه بالفعل تكامل مع Discord، فإن هذه الميزة الجديدة توفر للمبدعين حلاً داخل التطبيق للتواصل مع المعجبين الذين قد لا يكونون على دراية بـ Discord.

يؤكد جاك كونتي، الرئيس التنفيذي لشركة Patreon، على أن ميزة الدردشة الجديدة لا تهدف إلى استبدال Discord ولكنها تقدم لمنشئي المحتوى طريقة إضافية لتحقيق الدخل من عضوية المعجبين الخاصة بهم. ومن خلال توفير "الحل المبتكر"، يمكن لمنشئي المحتوى إقامة علاقة مباشرة أكثر مع المعجبين دون مطالبتهم بتنزيل تطبيق آخر أو زيارة منصة مختلفة.

عند الإطلاق، سيتمكن المبدعون من إنشاء ما يصل إلى أربع محادثات مختلفة، يمكن ربط كل منها بفئات مستفيدين محددة. على سبيل المثال، قد يكون لمدون فيديو خاص بالطهي دردشة واحدة للمعجبين لتبادل الوصفات، وأخرى لنشر صور الطعام، وثالثة لمناقشة التحميلات الجديدة. يهدف هذا النهج المبسط إلى منع الجماهير التي قد تكون جديدة على Discord، حيث غالبًا ما تمتلك المجتمعات قنوات عديدة.

توفر ميزة الدردشة في Patreon خيارات التخصيص للجماهير أيضًا. يمكنهم إنشاء ملفات التعريف الخاصة بهم، وإظهار مدتهم كمستفيدين، ومشاركتهم في المجتمعات الأخرى، وصورة، واسم، وسيرة ذاتية. في البداية، سيتم الإشراف على منشئ المحتوى، ولكن في المستقبل، يمكن تعيين مشرفين للمساعدة في إدارة الدردشات.

تظل Patreon ملتزمة بدعم التكامل مع Discord وتعتقد أن كلا النظامين يمكن أن يتواجدا بانسجام. من خلال تقديم ميزة الدردشة، يهدف Patreon إلى تعزيز مكانته كمنصة رائدة لعضويات المعجبين المدفوعة.

مصادر:

– تك كرانش – https://techcrunch.com/2022/01/26/patreon-is-testing-group-chat-with-creators/