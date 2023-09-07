يضيف Patreon ميزة الدردشة الجماعية لمنشئي المحتوى للتفاعل مع المعجبين

قدمت منصة Patreon، المنصة القائمة على الاشتراك لمنشئي المحتوى، ميزة جديدة تسمى الدردشات الجماعية التي تتيح لمنشئي المحتوى التفاعل مع معجبيهم في مساحة مخصصة. يمكن لمنشئي المحتوى إعداد غرف دردشة واستضافتها لمعجبيهم، مع خيار الحصول على سلاسل رسائل منفصلة لمستويات المشتركين المختلفة. تم تصميم الدردشات، التي ستكون متاحة على الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب، لمساعدة المبدعين على بناء مجتمع مستدام حول عملهم وتزويد المعجبين باتصال مباشر أكثر.

تشبه ميزة الدردشة الجماعية خادم Discord داخل التطبيق، مما يسمح لمنشئي المحتوى بتخصيص أسماء الدردشة وموضوعاتها، وللمستخدمين مشاركة الصور والنصوص وتفاعلات الرموز التعبيرية. بينما سيستمر دعم تكامل Patreon مع Discord، تهدف وظيفة الدردشة الأصلية إلى تزويد المبدعين بحل مدمج مدمج بسلاسة في تطبيق Patreon.

يعد تحرك Patreon نحو توفير المزيد من الميزات والأدوات على منصته الخاصة بمثابة استجابة للتحديات التي يواجهها المبدعون عند الاعتماد على تطبيقات الطرف الثالث. في العام الماضي، شهد منشئو فيديو Patreon الذين يستخدمون تكامل Vimeo زيادات غير متوقعة في الرسوم وخطر فقدان المحتوى الخاص بهم. من خلال تقديم خيار استضافة الفيديو الأصلي والمحادثات الجماعية الآن، يهدف Patreon إلى منح منشئي المحتوى مزيدًا من التحكم في عضوياتهم وتقليل المخاطر المحتملة المرتبطة بالاعتماد على منصات خارجية.

تأتي ميزة الدردشة الجماعية الجديدة أيضًا مع أدوات الإشراف التي تسمح لمنشئي المحتوى بإدارة السلوك في غرف الدردشة. سيتمكن منشئو المحتوى من فرض قواعد إضافية تتجاوز إرشادات مجتمع Patreon الحالية واتخاذ إجراءات ضد المستخدمين المخالفين. تخطط Patreon لمواصلة تطوير قدرات الإشراف الخاصة بها، بما في ذلك خيار المبدعين لتجنيد أعضاء المجتمع للمساعدة في مهام الإشراف.

بالإضافة إلى الدردشات الجماعية، قدم Patreon أيضًا تحديثات لكيفية ظهور الملفات الشخصية للمعجبين على المنصة. يمكن للمشتركين الآن تخصيص ملفاتهم الشخصية عن طريق إضافة صورة الملف الشخصي والاسم والسيرة الذاتية والروابط إلى حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. تمنح هذه التحديثات المعجبين مزيدًا من التحكم في كيفية تقديم أنفسهم على النظام الأساسي.

تؤكد Patreon أنها لا تتنافس مع منصات التواصل الاجتماعي الخوارزمية والتي تعتمد على الإعلانات مثل Instagram أو TikTok أو Twitter. وبدلاً من ذلك، تهدف الشركة إلى معالجة التحديات الفريدة التي يواجهها منشئو المحتوى، مثل خوارزميات التوصية المبهمة ونقص السيطرة على أعمالهم. يعد تقديم الدردشات الجماعية والميزات الأخرى جزءًا من جهود Patreon المستمرة لتمكين المبدعين وتزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها للتفاعل مع معجبيهم وتحقيق الدخل من المحتوى الخاص بهم بشكل فعال.

المصادر: الحافة