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الإمكانات الواعدة لنظارات أبل: نظرة فاحصة على براءات الاختراع الحديثة

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 12، 2023
الإمكانات الواعدة لنظارات أبل: نظرة فاحصة على براءات الاختراع الحديثة

وسط الضجة المحيطة بنظارة Vision Pro VR المرتقبة، يبدو أن الحديث عن نظارات Apple قد تراجع. وفي شهر مايو، أثيرت الشكوك حول الإطلاق الفعلي لنظارات الواقع المعزز (AR)، مع الأخذ في الاعتبار وجود Vision Pro. ومع ذلك، هناك أسباب مميزة وراء استمرار وجود مكان لنظارات Apple في السوق.

تلعب الراحة والتطبيق العملي دورًا حاسمًا في تجربة المستخدم. لا تتطلب كل المواقف القوة الخام لـ Vision Pro، وقد يصبح ارتداء سماعة الرأس باستمرار أمرًا مرهقًا. غالبًا ما يتم تفضيل الأجهزة خفيفة الوزن التي توفر الراحة والوظائف السريعة. يبدو أن شركة Apple تفهم ذلك، كما يتضح من تقديم براءة اختراع مؤخرًا والذي يحدد العديد من الميزات المثيرة لجهاز الواقع المعزز.

إحدى الميزات التي أبرزتها براءة الاختراع هي التاج الرقمي للتنقل بسهولة. فهو يسمح للمستخدمين بالتمرير بسهولة عبر الإشعارات والصور وحتى تشغيل الموسيقى. في الأساس، تشبه هذه الوظيفة شاشة العرض العلوية (HUD)، التي تشبه قدرات الساعة الذكية ولكنها تظهر مباشرة أمام أعين مرتديها.

ومع ذلك، إذا كانت شركة Apple تنوي جعل النظارات قابلة للتطبيق، فيجب تنفيذ قدرات تعدد المهام. تشير التقارير الأخيرة إلى أن شركة آبل تعمل على نموذجين جديدين من Vision Pro، أحدهما مخصص للسوق الاستهلاكية. تنشأ تكهنات حول ما إذا كان هذا النموذج الذي يركز على المستهلك هو نظارات Apple، أو ربما تم استبدال النظارات بهذا التكرار الجديد.

نظرًا لأنه من المقرر عقد حدث Apple Wonderlust اليوم، فهناك أمل في الحصول على تحديثات لأي من مشاريع الأجهزة هذه. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه ليست كل براءات الاختراع تؤتي ثمارها كمنتجات أو ميزات محققة. الوقت وحده هو الذي سيكشف حقًا عن خطط Apple في مجال سماعات الرأس AR.

المصادر: تقديم براءة الاختراع من شركة أبل

By مامفو بريشيا

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