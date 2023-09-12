IBM توسع التعاون مع منتجات Parle لدفع التحول الرقمي

أعلنت شركة IBM عن توسيع شراكتها مع Parle Products، وهي علامة تجارية رائدة في مجال البسكويت في الهند، لتسريع رحلة التحول الرقمي للشركة. من خلال الاستفادة من تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي (AI)، تمكنت Parle من تحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين البنية التحتية الشاملة لتكنولوجيا المعلومات.

قبل تعاونها مع شركة IBM في عام 2014، واجهت Parle تحديات في شبكة التوريد والتوزيع المعقدة الخاصة بها بسبب الاستراتيجيات غير المتمايزة عبر المنتجات والقنوات. وأدى ذلك إلى قيود على مستوى الخدمة وزيادة التكاليف. ومع ذلك، وبدعم من IBM Consulting، نجحت Parle في تقليل تكاليف المصادر وتعزيز دقة توقعات المبيعات وخفض تكلفة الخدمة.

أعرب سانجاي جوشي، مدير تكنولوجيا المعلومات في Parle Products، عن تفاؤله بشأن الشراكة، قائلاً: "مع IBM Consulting، نحن على استعداد لفتح آفاق جديدة للنمو والبقاء في طليعة تطور الصناعة." ساعد التعاون مع IBM Parle على تبسيط العديد من الوظائف، بما في ذلك تحويل المشتريات، وتطوير سلسلة التوريد، وتحويل الموارد البشرية.

سلط كمال سينغاني، الشريك الإداري المحلي لشركة IBM Consulting في الهند وجنوب آسيا، الضوء على أهمية الاستفادة من تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي في مشهد الأعمال التنافسي اليوم. وأكد أن هذه التقنيات التحويلية ضرورية لتلبية متطلبات العملاء وتحسين العمليات التجارية بشكل عام.

من خلال الاستفادة من قدرات IBM السحابية والذكاء الاصطناعي، تمكنت Parle Products من دفع التحول الرقمي وتحقيق التميز التشغيلي. ومن خلال هذه الشراكة، تهدف Parle إلى تعزيز حضورها في السوق بشكل أكبر وخلق فرص جديدة للنمو.

مصادر:

- آي بي إم

– منتجات بارلي

التعاريف:

– السحابة: تشير الحوسبة السحابية إلى تقديم خدمات الحوسبة، بما في ذلك التخزين والخوادم وقواعد البيانات والبرامج والتحليلات عبر الإنترنت.

– الذكاء الاصطناعي (AI): الذكاء الاصطناعي هو فرع من علوم الكمبيوتر يهدف إلى تطوير آلات قادرة على أداء المهام التي تتطلب عادة الذكاء البشري، مثل التعرف على الكلام، واتخاذ القرار، وحل المشكلات.

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