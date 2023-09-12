يقوم الآباء بإعداد حفل تكريمًا لابنتهم المولودة بعيب نادر في القلب

قام سو وكاتي أوليري هول، والدا روز البالغة من العمر أربع سنوات، بتوديع ابنتهما للمرة الأخيرة في الرابع من سبتمبر، قبل الموعد المقرر لبدء المدرسة. كانت روز، من بول إن وارفديل، تعاني من عيب عضال في القلب يُعرف باسم قوس الأبهر المتقطع، وهي حالة نادرة للغاية تصيب واحدًا من بين كل 4 ألف طفل.

خضعت روز مؤخرًا لعملية جراحية معقدة على أمل إصلاح قلبها، وهو الإجراء الذي اعتقد والداها والآلاف من المؤيدين الذين تجمعوا خلفها أنه سيغير حياتها. لسوء الحظ، أصيب قلب روز بأضرار بالغة بسبب حالتها، ولم تكن الجراحة ناجحة.

ووصفت سو روز بأنها صاحبة قوة كبيرة، قائلة إنها تغلبت على محنة لا تصدق طوال حياتها. تشعر سو وكاتي بالحزن الشديد بسبب فقدان ابنتهما المفعمة بالحيوية والنشاط.

تكريمًا لروز، قررت العائلة عدم إقامة جنازة تقليدية بل إقامة حفل بدلاً من ذلك. إنهم يريدون الاحتفال بحياة روز وتذكر حبها للفساتين الفخمة والملابس الداخلية والرقص على أنغام شاكيرا.

لدى سو وكاتي ابن اسمه ويل، حملته سو. حملت كاتي روز بعد أن خضعت بنجاح لعلاج التلقيح الصناعي، الأمر الذي استنفد مدخراتها. نظرًا لأن سو أنجبت طفلاً بالفعل، فإنها لم تكن مؤهلة للحصول على علاج من هيئة الخدمات الصحية الوطنية. أثناء الفحص الروتيني، اكتشف الأطباء عيب روز في القلب وأبلغوا الزوجين أن فرص ابنتهما في البقاء على قيد الحياة بعد أسبوع كانت ضئيلة.

عندما كان عمرها ثلاثة أيام، خضعت روز لإجراءات نوروود، تليها معركة صعبة استمرت 17 يومًا من أجل حياتها. تحدت روز الصعاب مرة أخرى عندما نجت من سكتة دماغية وعملية أخرى عندما كان عمرها عشرة أشهر.

وفي أغسطس من هذا العام، وصلت روز أخيرًا إلى مرحلة أصبحت فيها قوية بما يكفي لإجراء عملية القلب اللازمة. وبينما بدت الجراحة ناجحة في البداية، اكتشف الجراحون أن روز لم تكن لديها نبضات كهربائية في قلبها. لقد احتاجت إلى عمليات إضافية، بما في ذلك وضع جهاز تنظيم ضربات القلب.

لسوء الحظ، بدأ قلب روز ينزف بعد أربعة أيام من الجراحة. وعلى الرغم من جهود الجراحين لإصلاح الضرر، ظهرت المزيد من المضاعفات. فشلت كليتا روز، وظلت على أجهزة دعم الحياة حتى تقرر أنه لا يوجد شيء يمكن القيام به.

يزيد العبء المالي لوفاة روز من الضيق العاطفي للعائلة. تم إنشاء صفحة تمويل جماعي للمساعدة في تكاليف حفلة روز ودعم سو وكاتي خلال هذا الوقت العصيب. تشعر الأسرة بالامتنان للدعم الذي تلقوه من الموظفين في دار رعاية مارتن هاوس، الذين مكنوهم من قضاء بعض الوقت مع روز بعد وفاتها.

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