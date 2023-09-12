باناسونيك تكشف عن Lumix G9 II: مغير قواعد اللعبة لكاميرات Micro Four Thirds

أعلنت باناسونيك مؤخرًا عن إطلاق كاميرا Lumix G9 II، وهي كاميرا Micro Four Thirds التي تقدم التركيز التلقائي الهجين لاكتشاف الطور، مما يجعلها ترقية مهمة عن سابقتها G9. مع مستشعر جديد بدقة 25.2 ميجابكسل (MP) وميزات رائعة مثل سرعات انفجار 60 إطارًا في الثانية، وفيديو ProRes بدقة 5.7K و4K 60p، وتسجيل USB-C SSD، و8 توقفات لتثبيت الصورة البصرية، من المقرر أن يصبح Lumix G9 II أفضل كاميرا Micro Four Thirds من باناسونيك لمجموعة واسعة من المستخدمين، بما في ذلك مصوري الحياة البرية ومنشئي المحتوى.

الميزة البارزة في Lumix G9 II هي مستشعر ISO الأصلي المزدوج بدقة 25.2 ميجابكسل. من خلال دمج التركيز البؤري التلقائي الهجين لاكتشاف الطور مع 779 نقطة وتتبع الهدف بالذكاء الاصطناعي من باناسونيك، توفر هذه الكاميرا قدرات تتبع أسرع وأكثر دقة، خاصة في ظروف الإضاءة الصعبة. يمكنه اكتشاف وتتبع ليس فقط الوجوه والعيون ولكن أيضًا الأجسام البشرية وعيون الحيوانات والسيارات والدراجات النارية.

يعد Lumix G9 II بسرعات متتابعة خالية من التعتيم تبلغ 60 إطارًا في الثانية مع التركيز التلقائي المستمر والغالق الإلكتروني، أو 10 إطارات في الثانية في الوضع الميكانيكي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح المخزن المؤقت الخاص به بالتقاط ما يقرب من 160 صورة RAW+JPG قبل أن تتأثر سرعة التصوير. بالنسبة للمصورين الذين يحتاجون إلى التقاط اللحظات الحاسمة، توفر الكاميرا وظيفة التصوير المتتابع مسبقًا بإعدادات متغيرة، مما يضمن عدم تفويت أي لحظة.

بناءً على النجاح الذي حققته كاميرا GH6، قامت باناسونيك بدمج وظيفة "تعزيز النطاق الديناميكي" في كاميرا G9 II. يجمع وضع صور HDR هذا بين صور ISO منخفضة وعالية، مما ينتج عنه صورة مركبة ذات تشويش منخفض وتشبع عالٍ. تتميز الكاميرا أيضًا بوضع الدقة العالية المحمول من باناسونيك، والذي يجمع صورًا متعددة لإنشاء صورة JPEG بدقة 100 ميجابكسل مع تفاصيل استثنائية.

بفضل تقنية تثبيت الصورة البصرية المتقدمة ذات 8 توقفات (OIS) ودعم التصوير في مختلف الظروف، توفر Lumix G9 II ثباتًا وتصحيحًا لا مثيل لهما. ويتميز بتصميم مقاوم للطقس، وعصا تحكم في 8 اتجاهات، وشاشة LCD مفصلية بالكامل، مما يجعله مناسبًا لمدوني الفيديو والمصورين الذاتيين. بالإضافة إلى ذلك، توفر الكاميرا منافذ للميكروفون/سماعة الرأس، ومنفذ HDMI كامل الحجم، وتوافق اختياري مع قبضة الكاميرا.

لم تغفل باناسونيك إمكانيات الفيديو في Lumix G9 II. يؤدي تضمين التركيز البؤري التلقائي المختلط لاكتشاف الطور إلى تحسين أداء الفيديو بشكل كبير. يمكن للكاميرا تصوير فيديو 4:2:0 10 بت 17:9 بدقة 5.7K بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية وفيديو 10 بت بدقة 4K بسرعة تصل إلى 120 بكسل. وهو يدعم تنسيقات الفيديو المختلفة، بما في ذلك MP4 وApple ProRes، ويسمح بتصوير V-Log/V-Gamut مع أكثر من 13 نقطة توقف من النطاق الديناميكي.

ستتوفر كاميرا Lumix G9 II في الولايات المتحدة في أوائل نوفمبر بسعر 1,900 دولار، مما يجعلها أقوى كاميرا Micro Four Thirds عديمة المرآة من باناسونيك للتصوير الفوتوغرافي والفيديو. وإلى جانب الكاميرا، أعلنت باناسونيك عن عدسة Leica DG 100-400mm f/4-6.3 II Power OIS، المثالية لتصوير الحياة البرية والتصوير الكلي، وعدسة Leica DG 35-100mm f/2.8. تعمل هذه الإضافات على تعزيز قدرات Lumix G9 II.

وفي الختام، يقدم Lumix G9 II ميزات رائدة لسوق كاميرات Micro Four Thirds. بدءًا من مستشعر ISO الأصلي المزدوج وقدرات التركيز التلقائي المتقدمة وحتى تثبيت الصورة الاستثنائي وأداء الفيديو القوي، تمثل هذه الكاميرا التزام باناسونيك بتلبية احتياجات المصورين ومصوري الفيديو المحترفين.

التعاريف:

1. Micro Four Thirds: نظام كاميرا بدون مرآة بحجم مستشعر يبلغ 18 × 13.5 ملم تقريبًا، تم تطويره بواسطة Olympus وPanasonic.

2. التركيز التلقائي: إحدى ميزات الكاميرا التي تقوم بضبط تركيز العدسة تلقائيًا لضمان الحصول على صور حادة وواضحة.

3. التركيز البؤري التلقائي لاكتشاف الطور (PDAF): نوع من التركيز البؤري التلقائي يستخدم مستشعرات اكتشاف الطور لتحديد موضع التركيز البؤري الصحيح بسرعة.

4. مستشعر 25.2 ميجابكسل/مستشعر ISO أصلي مزدوج: مستشعر الصورة في الكاميرا الذي يلتقط دقة 25.2 ميجابكسل ويتمتع بقدرات ISO أصلية مزدوجة، مما يسمح بأداء محسن في الإضاءة المنخفضة دون ضوضاء كبيرة.

5. سرعات التصوير المتتابع: قدرة الكاميرا على التصوير المستمر السريع، ويتم قياسها بإطارات في الثانية.

6. ProRes: برنامج ترميز فيديو تم تطويره بواسطة Apple ويوفر ضغط فيديو عالي الجودة.

7. التثبيت البصري للصورة (OIS): ميزة تعمل على تعويض اهتزاز الكاميرا، مما يؤدي إلى الحصول على صور أكثر وضوحًا.

8. عصا التحكم ذات 8 اتجاهات: مدخل تحكم على الكاميرا يتيح سهولة التنقل واختيار الإعدادات.

9. V-Log/V-Gamut: ملف تعريف تصوير لوغاريتمي ونطاق ألوان يوفر نطاقًا ديناميكيًا أوسع ومساحة ألوان لتصوير الفيديو.

10. جداول البحث: جداول البحث التي تضبط تدرج الألوان ومظهر لقطات الفيديو.

11. HDMI: واجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح، وهي واجهة صوت/فيديو رقمية تستخدم لتوصيل الأجهزة مثل الكاميرات بشاشات العرض الخارجية أو المسجلات.

12. تصميم المروحة والتبريد المخصص: نظام تبريد، عادة ما يكون على شكل مروحة، يتم تنفيذه في الكاميرات لمنع ارتفاع درجة الحرارة أثناء تسجيلات الفيديو الممتدة.

13. SSD: محرك الحالة الصلبة، وهو جهاز تخزين يستخدم ذاكرة فلاش لتخزين البيانات.

مصادر:

– بيان صحفي من باناسونيك لوميكس G9 II