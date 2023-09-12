باناسونيك تعلن عن Lumix G9 II المزود بميزة التركيز التلقائي المحدثة والميزات المتقدمة

كشفت باناسونيك اليوم عن كاميرا Lumix G9 II المرتقبة، وهي خليفة لكاميراتها الرائدة G9 Micro Four Thirds (MFT). تم تصميم G9 II للمبدعين المختلطين الذين يعطون الأولوية لكل من التصوير الفوتوغرافي والفيديو. الميزة البارزة لهذه الكاميرا هي نظام التركيز التلقائي المحدث، والذي تم تقديمه لأول مرة في Panasonic Lumix S5 II.

يوفر نظام التركيز التلقائي الجديد تركيزًا أسرع وأكثر دقة مع زيادة نظام الكشف عن الطور إلى 779. ويتضمن أيضًا خوارزميات متقدمة للتعرف على الأهداف وتتبعها، مما يسمح بالتتبع الفعال للبشر والحيوانات (بما في ذلك العيون) والسيارات والدراجات النارية. في حين أن مجموعة المواضيع المعترف بها قد لا تكون واسعة النطاق مثل العلامات التجارية الأخرى، إلا أنها تغطي المجالات الرئيسية التي يركز عليها معظم المصورين.

يوجد داخل G9 II مستشعر Live MOS MFT مصمم حديثًا بدقة 25.2 ميجابكسل مقترن بمحرك معالجة جديد تمامًا. تستخدم الكاميرا وضع تحويل البكسل عالي الدقة، مما يتيح التصوير المحمول لإنتاج صور بدقة 100 ميجابكسل. يتراوح تصنيف ISO من 100 إلى 25,600.

تبلغ سرعة التصوير المتتابع لكاميرا G9 II 60 إطارًا في الثانية مع التركيز البؤري التلقائي المستمر، والتي يمكن زيادتها إلى 75 إطارًا في الثانية بدون التركيز البؤري التلقائي باستخدام الغالق الإلكتروني. مع الغالق الميكانيكي، توفر الكاميرا سرعة تصوير أبطأ قليلاً تبلغ 14 إطارًا في الثانية (AF-S) أو 10 إطارات في الثانية (AF-C). بالإضافة إلى ذلك، هناك وضع ما قبل الاندفاع الذي يمكن ضبطه لالتقاط الحدث لمدة 1.5 أو 1 أو 0.5 ثانية قبل الضغط على الغالق بالكامل، مما يضمن عدم تفويت أي لحظات حاسمة.

تتوافق Lumix G9 II مع مجموعة واسعة من عدسات Micro Four Thirds من Panasonic وOlympus وLeica وغيرها من العلامات التجارية، مما يوفر للمصورين ترسانة واسعة لأي موقف تصوير. قامت باناسونيك أيضًا بتحسين نظام تثبيت الصورة الخاص بها بما يصل إلى 8 نقاط توقف للتثبيت داخل الجسم (BIS) ونظام IS النشط المتقدم لتحقيق استقرار إضافي أثناء الحركة.

فيما يتعلق بقدرات الفيديو، يوفر G9 II دقة فيديو 5.7K 60p أو 4K 120p أو FullHD 240p كحد أقصى. يمكنها التسجيل باستخدام المستشعر الكامل بمعدل 4:2:0 10 بت، مما يوفر ما يصل إلى 13 توقفًا من النطاق الديناميكي عند التصوير في V-Log. تدعم الكاميرا التسجيل في Apple ProRes وتسمح للمستخدمين بإنشاء وتثبيت جداول البحث في الوقت الحقيقي الخاصة بهم أو الاختيار من بين 19 جدول جداول بحث معدة مسبقًا.

تم تحسين تصميم هيكل G9 II مقارنةً بسابقه، حيث يتميز بسطح أكثر انبساطًا يذكرنا بـ Lumix S5 II. تم استبدال الشاشة العلوية بقرص وظيفي منفصل، ويظل التصميم العام مألوفًا لرماة باناسونيك الحاليين. تتميز الكاميرا بشاشة مفصلية مقاس 3 بوصات بدقة 1,080 ألف نقطة وعدسة نظر إلكترونية بدقة 3,680 ألف نقطة.

سيكون Lumix G9 II متاحًا في أواخر نوفمبر بسعر يبدأ من 1,899 دولارًا / 1,699 جنيهًا إسترلينيًا للجسم فقط. في المملكة المتحدة، سيتم بيعها في مجموعتين: واحدة مع عدسة Panasonic 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS مقابل 1,899 جنيهًا إسترلينيًا، والأخرى مع Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4.0 ASPH العدسة مقابل 2,249 جنيهًا إسترلينيًا.

بشكل عام، تعد كاميرا Panasonic Lumix G9 II كاميرا رائعة تتميز بميزة التركيز التلقائي المتقدم وتثبيت الصورة وميزات الفيديو. فهو يوفر تجربة تصوير متعددة الاستخدامات للمبدعين المختلطين الذين يطلبون صورًا ثابتة ومقاطع فيديو عالية الجودة.

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