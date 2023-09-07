باناسونيك تطلق سلسلة ثلاجات قابلة للتحويل جديدة في الهند

قامت باناسونيك بتوسيع تشكيلة ثلاجاتها في الهند من خلال طرح سلسلة ثلاجاتها القابلة للتحويل الجديدة كليًا. تتضمن هذه السلسلة الجديدة المجموعة المثبتة على الجزء السفلي، والمتوفرة بسعة 400 و500 لتر، بالإضافة إلى طراز خالٍ من الصقيع بسعة 260 لترًا.

تتميز الثلاجات المثبتة في الأسفل بتقنية Prime Fresh من باناسونيك، مما يوفر مساحة تخزين قابلة للتوسيع وأوضاع تشغيل متعددة. يوفر الفريزر المثبت بالأسفل وصولاً سهلاً إلى العناصر الأساسية مثل الخضروات والفواكه الموجودة في حجرة الثلاجة. تأتي هذه الثلاجات أيضًا مزودة بشاشة عرض إلكترونية ولوحة تحكم لإجراء عمليات سريعة وسهلة.

إحدى الميزات البارزة للثلاجات القابلة للتحويل الجديدة هي منطقة Prime Fresh في حجرة الثلاجة. تتيح هذه الميزة للمستخدمين تحويل كل من المنطقة الطازجة والفريزر إلى حجرة الثلاجة، مما يوفر مرونة تخزين إضافية. يتيح التشغيل متعدد الأوضاع Flexi للمستخدمين تشغيل وضعين Prime Fresh في وقت واحد في Prime Fresh Zone والفريزر.

أطلقت باناسونيك أيضًا ثلاجة صديقة للميزانية سعة 260 لترًا خالية من الصقيع كجزء من هذه المجموعة الجديدة. بسعر يبدأ من 23,490 روبية، توفر هذه الثلاجة خيارًا فعالاً من حيث التكلفة للمستهلكين.

يوفر وضع Prime Fresh في هذه الثلاجات أوضاعًا مختلفة مثل Pro-Marinate وInsta Cook وTiffin Fresh وPro-Chill، مما يلبي احتياجات التخزين المختلفة.

وفقًا لفومياسو فوجيموري، المدير الإداري لشركة باناسونيك للتسويق في الهند، فإن تطوير هذه الثلاجات يعتمد على رؤى المستهلكين. يسلط أحدث استطلاع مشترك أجرته باناسونيك الضوء على أن غالبية المستهلكين يواجهون صعوبات في تخزين الطعام لفترة أطول ويشعرون بالقلق بشأن فقدان العناصر الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، يواجه العديد من المستهلكين أيضًا صعوبة في إزالة تجميد المواد الغذائية المجمدة ويرغبون في الثلاجات التي تتيح تخزينًا أطول مع الحفاظ على النضارة والعناصر الغذائية وتقليل وقت إزالة الجليد.

تتوفر المجموعة الجديدة من ثلاجات باناسونيك القابلة للتحويل في متاجر علامة باناسونيك التجارية ومنافذ البيع بالتجزئة الكبرى وبوابات التجارة الإلكترونية الشهيرة.

مصادر:

– تعمل باناسونيك على تحسين التبريد من خلال المجموعة الجديدة من الثلاجات القابلة للتحويل. (2019). استردادها من: