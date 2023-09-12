باناسونيك G9 II: ترقية ثورية للمصورين في عام 2023

يعد Panasonic G9 II هو الوريث الذي طال انتظاره لكاميرا G9 الأصلية، ولا يخيب ظنك. على الرغم من أنها قد تبدو مختلفة عن سابقتها، إلا أن G9 II تثبت أنها ثورية تمامًا من حيث ميزاتها وقدراتها.

أحد التحسينات الملحوظة هو تصميم جسم الكاميرا. يشبه G9 II إلى حد كبير S5 II، وهو تغيير مرحب به. يتم وضع الأقراص والأزرار لسهولة الوصول إليها، كما أن إضافة زر إضافي قابل للتخصيص بالقرب من حامل العدسة يعزز تنوع الكاميرا.

ومع ذلك، أحد الجوانب السلبية هو تخفيض مستوى معين المنظر الإلكتروني (EVF) من G9 الأصلي. تتميز كاميرا G9 II بمنظر إلكتروني EVF يبلغ 3.69 مليون نقطة مع عامل تكبير مخفض. على الرغم من أنها لا تزال فعالة ومناسبة للكاميرا الحديثة، إلا أنها أقل مقارنة بسابقتها.

تحت غطاء المحرك، تتميز G9 II بتغييرات كبيرة، مع ثلاثة تحسينات رئيسية تستحق تسليط الضوء عليها. تشتمل الكاميرا الآن على أحدث نظام للتركيز البؤري التلقائي الهجين القائم على اكتشاف الطور من باناسونيك، مما يوفر اكتشافًا دقيقًا للموضوع لكل من الحيوانات والبشر. يتميز نظام التركيز التلقائي هذا بالموثوقية والسرعة، مما يضمن التركيز الدقيق في مواقف التصوير المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحسين تثبيت الصورة داخل الجسم (IBIS)، مما يوفر ما يصل إلى ثماني نقاط توقف للتثبيت. تتيح هذه الميزة للمصورين الفوتوغرافيين التقاط صور أكثر وضوحًا، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة أو عند استخدام العدسات المقربة. يتساوى استقرار كاميرا G9 II مع الكاميرات الرائدة الأخرى في فئتها.

علاوة على ذلك، تم تجهيز الكاميرا بمستشعر بدقة 25 ميجابكسل، مشابه للمستشعر الموجود في GH6. على الرغم من أن مستشعر GH6 يعاني من بعض المشكلات المتعلقة بالضوضاء وفقدان التفاصيل عند مستويات ISO منخفضة، إلا أن G9 II يُظهر تحسينات واعدة في جودة الصورة، خاصة عند ISO من القاعدة إلى 800.

على الرغم من تصميمها مع أخذ المصورين بعين الاعتبار، لا تزال كاميرا G9 II تقدم مجموعة رائعة من أوضاع تسجيل الفيديو. على الرغم من أنه قد يفتقر إلى CF Express كخيار للوسائط، إلا أن ضغط H.265 المسجل على فتحتي بطاقة SD المزدوجة يعد أكثر من كافٍ لتلبية احتياجات معظم المستخدمين.

بشكل عام، تعد كاميرا Panasonic G9 II كاميرا رائدة تلبي احتياجات المصورين. بفضل التركيز البؤري التلقائي المحسّن والثبات المحسّن والمستشعر المتقدم، تضع كاميرا G9 II معيارًا جديدًا لكاميرات Micro Four Thirds في عام 2023.

مصادر:

– مراجعة Panasonic G9 II: ثورة للمصورين في عام 2023، [المصدر]

- باناسونيك G9 II، [المصدر]