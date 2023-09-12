مخاوف من استخدام برامج الذكاء الاصطناعي لإنشاء مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال

حذرت منظمة مراقبة السلامة، مؤسسة مراقبة الإنترنت، من أن المتحرشين بالأطفال يستخدمون برامج الذكاء الاصطناعي (AI) المتاحة مجانًا لإنشاء مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM). يقال إن المجرمين يستخدمون نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر للتلاعب بصور أطفال المشاهير أو الضحايا المعروفين من أجل إنتاج محتوى غير قانوني جديد. تجري هذه المناقشات في المنتديات عبر الإنترنت التي يرتادها مرتكبو الجرائم الجنسية، وخاصة على شبكة الإنترنت المظلمة. يتيح توفر تقنية الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر للمستخدمين تنزيل البرنامج وتعديله، مما يزيد من صعوبة مكافحة المشكلة.

يوضح دان سيكستون، كبير المسؤولين الفنيين في مؤسسة مراقبة الإنترنت، أن المجرمين يستخدمون البرمجيات مفتوحة المصدر لتوليد صور واقعية للاعتداء الجنسي على الأطفال. إنهم يشاركون نماذج الذكاء الاصطناعي والأدلة والنصائح لإنشاء هذه المواد غير القانونية. دارت المناقشات في هذه المنتديات حول استخدام صور أطفال المشاهير، أو صور الأطفال المتاحة للجمهور، أو صور ضحايا إساءة معاملة الأطفال المعروفين لإنتاج محتوى مسيء جديد.

ويكمن الخوف في أن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي سيجعل من الصعب التعرف على الضحايا الحقيقيين ومساعدتهم، حيث أصبح من الصعب على نحو متزايد التمييز بين الصور الواقعية لجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وبين مواد الاعتداء الفعلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الحجم الهائل للصور المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى استهلاك أوسع لهذا المحتوى. قامت مؤسسة Internet Watch Foundation بالفعل بالتحقيق في العديد من التقارير عن صفحات الويب التي تحتوي على مواد CSAM مشتبه بها تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

تدرك حكومة المملكة المتحدة مدى خطورة هذه المشكلة وتخطط لمعالجتها من خلال مشروع قانون السلامة على الإنترنت القادم. ستكون منصات الوسائط الاجتماعية مطلوبة لمنع مشاركة CSAM التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على منصاتها. وفي الوقت نفسه، يناقش الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي التحديات التي تطرحها الأنظمة مفتوحة المصدر مقابل الأنظمة المغلقة المصدر. قد تفتقر الأنظمة مغلقة المصدر إلى الشفافية وقد تضر بالمنافسة، في حين قد يكون من الصعب التحكم في الأنظمة مفتوحة المصدر بمجرد نشرها.

في الختام، فإن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي من قبل المتحرشين بالأطفال لإنشاء مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال يعد اتجاهًا مثيرًا للقلق. ويسلط الضوء على الحاجة إلى لوائح وتدابير أكثر صرامة لمنع انتشار مثل هذه المواد غير القانونية. إن مشاركة منصات وسائل التواصل الاجتماعي ومشروع قانون السلامة على الإنترنت القادم هي خطوات في الاتجاه الصحيح، ولكن الجهود المستمرة ضرورية لمكافحة وباء الصحة العامة هذا.

مصادر:

– مؤسسة مراقبة الإنترنت

- بي بي سي