تم تعيين مهمة PACE لإطلاقها في أوائل عام 2024

تخضع المركبة الفضائية PACE التابعة لناسا لاختبارات وإعدادات واسعة النطاق حيث تستعد لإطلاقها في أوائل عام 2024. تهدف مهمة Plankton، Aerosol، Cloud Ocean Ecosystem (PACE) إلى كشف ألغاز الخصائص الفريدة التي تدعم الحياة على الأرض.

ستعتمد PACE على عقدين من عمليات المراقبة العالمية عبر الأقمار الصناعية، مع التركيز على دراسة المحيطات والهباء الجوي والسحب. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر المهمة بيانات مهمة عن جودة الهواء والعوامل المرتبطة بالمناخ.

ويجري المهندسون حاليًا اختبارات أداء شاملة للتأكد من أن المركبة الفضائية في حالة مثالية لإطلاقها. وتشمل هذه الاختبارات شحن البطاريات وتقييم أنظمة الطاقة لحافلة المركبة الفضائية والمصفوفات الشمسية.

ومن المقرر أن يتم إطلاق PACE في أوائل عام 2024 في مجمع الإطلاق الفضائي 40 في محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء بولاية فلوريدا. سيحمل صاروخ SpaceX's Falcon 9 المركبة الفضائية إلى مدارها.

ومن خلال دراسة النظم البيئية المعقدة لمحيطات العالم، سيساهم برنامج PACE برؤى قيمة حول كيفية عمل النظام المناخي للأرض وتطوره مع مرور الوقت. ستوفر الأجهزة المتقدمة للبعثة وقدرات المراقبة المعززة للعلماء فهمًا أوضح للديناميكيات المعقدة للكوكب.

ستكون البيانات التي تجمعها PACE مفيدة في توجيه السياسات والإجراءات لحماية النظم البيئية الحساسة للأرض والحفاظ عليها. وستمكن العلماء من اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بالتخفيف من آثار تغير المناخ وإدارة الموارد والحفاظ على البيئة.

مع اقتراب مهمة PACE من تاريخ إطلاقها، يستمر الترقب والإثارة داخل المجتمع العلمي في النمو. بفضل تقنيتها المتطورة والوعد بالاكتشافات الرائدة، تستعد PACE لإحداث ثورة في فهمنا لشبكة الحياة المعقدة على الأرض.