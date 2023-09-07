حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا

تصحيح منتصف الموسم للعبة Overwatch 2 S6: وضع إتقان البطل، وحدث الذكرى السنوية، وتغييرات توازن البطل

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 7، 2023
تصحيح منتصف الموسم للعبة Overwatch 2 S6: وضع إتقان البطل، وحدث الذكرى السنوية، وتغييرات توازن البطل

جلب تصحيح منتصف الموسم الأخير للعبة Overwatch 2 العديد من التحديثات المثيرة للعبة. واحدة من أكبر الإضافات هي تقديم وضع Hero Mastery. يتيح وضع اللعب الفردي الجديد هذا للاعبين اختبار مهاراتهم مع أبطال فرديين في دورات مخصصة. يمكنهم التنافس للحصول على أعلى الدرجات والسعي للحصول على المركز الأول في لوحة المتصدرين العالمية.

يقدم التصحيح أيضًا حدث Overwatch Anniversary إلى Overwatch 2. ويمكن للاعبين المشاركة في تحديات فريدة والاستمتاع بأوضاع اللعبة العائدة مثل Battle for Olympus وCatch-A-Mari وMischief وMagic. يبدأ الحدث في 19 سبتمبر ويقدم مكافآت حصرية، بما في ذلك رصيد Overwatch الذي يمكن إنفاقه على الأشكال الأسطورية في المتجر داخل اللعبة.

فيما يتعلق بتغييرات توازن البطل، يجلب التصحيح تعديلات كبيرة على العديد من الأبطال. Orisa، التي كانت مهيمنة في Meta S6، تتعرض لإنقاص قوة قدرتها على التحصين. تتزايد فترة التهدئة لـ Fortify، وتتناقص صحتها الزائدة بمقدار 25. من ناحية أخرى، يتم تعزيز Zarya، إحدى عدادات Orisa، من خلال التحسينات التي تم إدخالها على حاجز الحماية الخاص بها. أصبح الآن يتمتع بصحة أكبر، وفترة تهدئة أقل، وأكبر حجمًا.

الأبطال الآخرون الذين يتلقون تعديلات في هذا التصحيح يشمل Bastion وBaptiste. تم تقليل ضرر قنبلة Bastion التكتيكية A-36، بينما شهد انفجار Baptiste المتجدد انخفاضًا في كل من الشفاء الفوري والشفاء بمرور الوقت.

أبطال الدعم ككل يحصلون أيضًا على إنقاص قوة سلبي عالمي، حيث أصبح الشفاء الذاتي ساري المفعول بعد 1.5 ثانية. بالإضافة إلى ذلك، تم تقليل قدرة بابتيست العلاجية، الانفجار التجديدي، لتقليل فعاليتها بشكل عام.

يمكن العثور على ملاحظات التصحيح الكاملة لتحديث منتصف الموسم على موقع Overwatch الرسمي.

في الختام، يقدم تصحيح منتصف الموسم للعبة Overwatch 2 S6 ميزات جديدة ومثيرة للعبة، بما في ذلك وضع Hero Mastery Mode وحدث الذكرى السنوية. يتم أيضًا تنفيذ تغييرات في توازن البطل، مع إنقاص قوة Orisa وBaptiste وتعزيزات Zarya. يمكن للاعبين الآن التعمق في اللعبة وتجربة هذه التحديثات بأنفسهم.

مصادر:
– أوفرواتش الموقع الرسمي

By مامفو بريشيا

منشور له صلة

تكنولوجيا

رحلة أبل في لمحة

سبتمبر 7، 2023 مامفو بريشيا
تكنولوجيا

الإمكانات المبكرة للتسويق الرقمي ونمو مجموعة تسويق المختارات

سبتمبر 7، 2023 فيكي ستافروبولو
تكنولوجيا

يتوقع المحللون استجابة صامتة من المستثمرين لمقدمة iPhone 15

سبتمبر 7، 2023 غابرييل بوتا

فاتك

الأخبار

تم طرح تحديث Android TV 12 للجيل الأول من Xiaomi Mi Box S

سبتمبر 7، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
تكنولوجيا

رحلة أبل في لمحة

سبتمبر 7، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
الأخبار

استكشاف مستقبل شبكة WiFi كخدمة (WaaS) في أمريكا الشمالية

سبتمبر 7، 2023 0 تعليقات
علوم

اكتشاف العملاق القديم: اكتشف رجل برتغالي أكبر هيكل عظمي لديناصور في أوروبا

سبتمبر 7، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات