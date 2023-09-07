يقدم الموسم السادس من لعبة Overwatch 2 وضع إتقان البطل الجديد وتصحيح التوازن

يقدم الموسم السادس المستمر للعبة Overwatch 2 تحديثات جديدة للعبة. قدمت Blizzard وضع PVP جديدًا وبطل دعم جديدًا ومهام القصة. بالإضافة إلى ذلك، تم طرح تصحيح التوازن، إلى جانب وضع جديد يسمى Hero Mastery.

Hero Mastery هو وضع لاعب واحد مصمم لمساعدة اللاعبين على التعلم وتحسين مهاراتهم مع أبطال محددين. يمكن للاعبين المشاركة في التحديات القائمة على المهارات والمصممة خصيصًا لتناسب القدرات الفريدة لكل بطل. حاليًا، يتوفر Hero Mastery فقط لمجموعة صغيرة من الأبطال بما في ذلك Tracer وReinhardt وMercy، مع إضافة المزيد من الأبطال في المستقبل.

على الرغم من أن مجموعة الأبطال المحدودة في Hero Mastery قد تخيب آمال بعض اللاعبين، إلا أن الوضع يهدف إلى مساعدة الأشخاص على تعلم شخصيات جديدة. يوفر مسارًا عقبة حيث يتم تصنيف اللاعبين بناءً على سرعتهم في إكماله. يركز الوضع على تعليم مجموعات مهارات معينة مثل طيران Mercy وقدرات Tracer على النقل الآني.

بالإضافة إلى Hero Mastery، تعيد Overwatch 2 حدث الذكرى السنوية لها في 19 سبتمبر. وسيتضمن هذا الحدث جميع الأوضاع الموسمية للعبة وسيقدم مظاهر أسطورية في المتجر داخل اللعبة. ستتاح للاعبين أيضًا الفرصة لكسب الاعتمادات من خلال التحديات الجديدة.

يقدم تصحيح التوازن العديد من التغييرات على اللعبة، بما في ذلك تعديلات على أرقام الضرر والدرع والشفاء. تتضمن التغييرات الملحوظة تعديلات على الدبابات مثل Zarya وOrisa، مما سيساعدهم على التصرف بشكل أكثر دفاعية.

بشكل عام، يقدم الموسم السادس من لعبة Overwatch 2 تحديثات جديدة ومثيرة للعبة. يوفر تقديم وضع Hero Mastery للاعبين فرصة تحسين مهاراتهم مع أبطال مختلفين، بينما يضمن تصحيح التوازن تجربة لعب أكثر توازناً.

مصادر:

– عنوان المقالة الإخبارية لـ Overwatch 2: مهمات القصة الجديدة لـ Overwatch 2: هل تستحق المال؟

– ملاحظات تصحيح Overwatch 2 المصدر: الموقع الرسمي لـ Overwatch.