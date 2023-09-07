تقدم لعبة Overwatch 2 إتقان البطل: وضع جديد للاعب واحد

في لعبة إطلاق النار البطل الشهيرة جدًا، Overwatch 2، ستتاح للاعبين الآن فرصة اختبار مهاراتهم في وضع اللاعب الفردي الجديد Hero Mastery. يقدم هذا الوضع المثير، الذي تم إطلاقه يوم الخميس كجزء من تحديث مجاني، للاعبين دورة مليئة بالإثارة ومليئة بروبوتات التدريب والعقبات ومنصات القفز. تتحدى Hero Mastery، التي طورتها Blizzard، اللاعبين للسباق حتى خط النهاية أثناء قتال روبوتات التدريب وجمع الشعارات، كل ذلك في أسرع وقت ممكن.

يتميز وضع Hero Mastery بثلاث شخصيات عند الإطلاق: Mercy وReinhardt وTracer. لدى كل من هؤلاء الأبطال ثلاث دورات خاصة بالشخصيات ذات صعوبة متزايدة. مع تقدم اللاعبين خلال الوضع، سيواجهون العديد من روبوتات التدريب الصعبة مثل Tank Bots التي تتمتع بنقاط صحة وحواجز عالية، وRocket Bots التي تتسبب في أضرار متفجرة، وSniper Bots التي تهاجم من مسافة بعيدة. تتطلب بعض السيناريوهات من اللاعبين مرافقة روبوتات التدريب الودية. بالإضافة إلى هزيمة الروبوتات وتجنبها، يجب على اللاعبين جمع الشعارات لتعزيز نتائجهم.

في حين أن القائمة الكاملة المكونة من 38 شخصية قابلة للعب غير متوفرة في Hero Mastery عند الإطلاق، يمكن للاعبين أن يتوقعوا أن تقدم Blizzard المزيد من الأبطال والدورات التدريبية في المواسم المستقبلية. سيكون الموسم السادس، الذي يستمر حتى منتصف أكتوبر، هو الفرصة الأولى للاعبين لتجربة الإضافات الجديدة إلى الوضع.

ولإضفاء مزيد من الإثارة، يتم إطلاق وضع Hero Mastery مع حدث محدود المدة يستمر حتى 25 سبتمبر. ومن خلال إكمال سلسلة من التحديات، سيربح اللاعبون مكافآت مثل تعويذات الأسلحة والهدايا التذكارية والبخاخات والألقاب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاعبين التنافس على لوحات المتصدرين التي تتعقب أفضل 500 لاعب في كل منطقة.

يتوفر وضع Hero Mastery على جميع الأنظمة الأساسية التي تدعمها Overwatch 2، بما في ذلك Nintendo Switch وPlayStation 4 وPlayStation 5 وWindows PC وXbox One وXbox Series X.

بشكل عام، يوفر تقديم وضع Hero Mastery في Overwatch 2 للاعبين تجربة لاعب واحد مثيرة ومليئة بالتحديات. فهو يسمح لهم باختبار مهاراتهم، والتنافس مع الزمن، والتنافس للحصول على أعلى الدرجات أثناء التنقل عبر مجموعة من العوائق وروبوتات التدريب الهائلة. مع الوعد بالإضافات المستقبلية والحدث محدود الوقت، فإن لدى محبي Overwatch 2 المزيد من الأسباب للغوص في هذا الوضع الجديد والمثير.

التعاريف:

– إتقان البطل: وضع لاعب واحد في Overwatch 2 حيث يختبر اللاعبون مهاراتهم ويتسابقون ضد الزمن ويجمعون الشعارات أثناء قتال روبوتات التدريب.

- روبوتات التدريب: شخصيات يتم التحكم فيها بواسطة الذكاء الاصطناعي في Overwatch 2 تُستخدم لأغراض التدريب والتدريب.

- الشعارات: عناصر قابلة للتحصيل في وضع Hero Mastery والتي تساعد في تعزيز النتائج.

المصادر: عاصفة ثلجية.